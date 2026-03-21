Dramático final: Chivas mantiene la cima tras duelo lleno de goles en Monterrey

Este sábado, las Chivas lograron imponerse por 2-3 frente a Rayados de Monterrey en el Estadio BBVA, en un encuentro correspondiente a la Jornada 12 del Clausura 2026. Con esta victoria, el conjunto rojiblanco conserva la primera posición de la tabla con 30 unidades. El partido inició con un aviso rápido de los locales. Apenas a los 37 segundos, Roberto de la Rosa remató con peligro, pero el portero “Tala” Rangel logró atajar el balón. Chivas necesitó alrededor de 15 minutos para encontrar su ritmo en el terreno de juego, pero una vez establecido, comenzó a controlar las acciones y a crear oportunidades claras.

Al minuto 18, el marcador se abrió a favor de los visitantes. Un error en la salida de Arteaga dejó el balón a los pies de Ángel Sepúlveda, quien se encargó de cederlo a “La Hormiga” González. El delantero tapatío definió frente a “Mochis” Cárdenas para poner el 0-1 en el marcador. Después de esta anotación, Chivas mantuvo la iniciativa, aunque no logró ampliar la ventaja antes del descanso. Monterrey tuvo la opción de quedarse con 10 jugadores tras un codazo de Carlos Salcedo sobre Armando González, que el árbitro decidió no sancionar con tarjeta roja.

La segunda mitad comenzó con un gol casi inmediato para Chivas. Un derechazo de José Castillo desde la medialuna impactó en el poste y terminó dentro de la portería, marcando el 0-2. Posteriormente, Sepúlveda desperdició una oportunidad clara de anotar en un mano a mano frente a Cárdenas, tras un pase largo de Rangel. Al minuto 55, Chivas consiguió su tercera anotación. Un zurdazo de ‘Cotorro’ González tras una jugada prefabricada de tiro de esquina puso el 0-3 en el marcador. El técnico de Monterrey, Gabriel Milito, ajustó a su equipo y buscó generar más peligro, lo que finalmente permitió que Uros Durdevic acortara la distancia para los locales. En los minutos finales, Monterrey logró acercarse con goles de Santiago Sandoval, quien falló primero una doble ocasión, y de Ricardo Chávez, que firmó el 2-3 definitivo. Chivas tuvo la posibilidad de sellar el encuentro con un penal cometido por González en los instantes finales, pero Rangel detuvo el disparo y aseguró el triunfo.

Con este resultado, Guadalajara suma 30 puntos y mantiene el primer lugar del torneo, mientras que Monterrey se queda con 19 unidades. La victoria representa un paso más en la búsqueda del equipo rojiblanco por consolidar su posición en la recta final del Clausura 2026. El Rebaño visitará la próxima jornada a Pachuca, en tanto que Rayados intentará recuperarse en casa frente a Toluca, buscando sumar puntos que les permitan acercarse a los primeros puestos de la clasificación.

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