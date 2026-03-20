Pumas vs América: a qué hora y en dónde ver el Clásico Capitalino del Clausura 2026

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Fútbol
/ 20 marzo 2026
    Pumas vs América: a qué hora y en dónde ver el Clásico Capitalino del Clausura 2026
    El antecedente más reciente entre Pumas y América favorece a las Águilas, que llegan al Clásico Capitalino tras imponerse en el último duelo entre ambos en la Liga MX. FOTO: ESPECIAL

Pumas y América se enfrentan en el Clásico Capitalino de la Jornada 12 del Clausura 2026, en un duelo clave para la tabla general

Pumas y América se enfrentan este sábado 21 en el Estadio Olímpico Universitario, en uno de los partidos más atractivos de la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX.

El duelo encuentra a los universitarios en mejor momento en la tabla, mientras que las Águilas buscan confirmar su reacción antes del parón de marzo.

Pumas llega a este compromiso después de empatar 2-2 con Cruz Azul en CU, en un partido en el que rescató un punto pese a la presión cementera.

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Ese resultado dejó al cuadro auriazul en la quinta posición del Clausura 2026 con 20 puntos, producto de cinco triunfos, cinco empates y una sola derrota, por lo que el equipo universitario se mantiene en la pelea por los puestos altos.

América, por su parte, encarará el Clásico Capitalino luego de vencer 2-0 a Mazatlán en el Estadio Ciudad de los Deportes. El conjunto azulcrema también venía de derrotar 2-1 a Querétaro, resultados con los que recompuso el paso tras un tramo irregular del torneo.

De cara a la Jornada 12, las Águilas aparecen en la séptima posición con 17 unidades, con marca de cinco victorias, dos empates y cuatro derrotas.

El antecedente más cercano favorece al América

La referencia inmediata entre ambos equipos favorece al club azulcrema. En su cruce más reciente de Liga MX, América goleó 4-1 a Pumas el 27 de septiembre de 2025.

}Antes de ese encuentro, también había ganado 2-0 el 22 de febrero de 2025, aunque en abril de 2024 los universitarios se impusieron 2-1 en casa.

Ese contexto añade tensión a un duelo que suele marcar el pulso de la capital. Pumas intentará hacerse fuerte en CU para consolidarse dentro de la zona alta, mientras que América buscará una victoria que lo acerque a los primeros lugares y le permita llegar con mejores sensaciones al cierre del torneo regular.

Horario y transmisión de Pumas vs América en México

El partido Pumas vs América, correspondiente a la Jornada 12 del Clausura 2026, se disputará este sábado 21 de marzo en el Estadio Olímpico Universitario.

El silbatazo inicial está programado para las 9 de la noche. La transmisión en México será por Canal 5, TUDN y ViX.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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