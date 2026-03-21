Santos Laguna vs Puebla: fecha, hora y dónde ver el duelo en la Laguna

Santos Laguna se prepara para volver a casa este domingo 22 de marzo, cuando reciba al Club Puebla en el Estadio Corona, en un duelo programado a las 17:00 horas que será transmitido por televisión restringida y plataformas digitales. El conjunto lagunero encara este compromiso con la intención de aprovechar su condición de local y sumar puntos en un momento clave del torneo Clausura 2026 del Liga MX. A pocos días de la pausa por la Fecha FIFA, el equipo busca cerrar este tramo con un resultado que le permita mantenerse en la pelea dentro de la tabla general.

El partido ante Puebla no sólo representa tres puntos en disputa, sino también la oportunidad de reforzar su desempeño en casa, donde históricamente ha construido buena parte de sus campañas. En un torneo donde la zona media se mantiene apretada, cada resultado puede marcar diferencia en la aspiración por un lugar en la fase final.

Santos Laguna llega a este encuentro con la necesidad de mostrar regularidad y aprovechar los espacios que pueda generar ante un rival que también pelea por escalar posiciones. El cuerpo técnico ha trabajado en ajustar detalles tanto en defensa como en ofensiva, consciente de que en esta etapa del campeonato los errores suelen tener mayor impacto. Además, el contexto del calendario añade relevancia al duelo. Con el receso internacional en puerta, un triunfo permitiría al equipo lagunero irse con mayor margen para trabajar durante la pausa, mientras que un resultado adverso obligaría a replantear aspectos de cara al cierre del torneo. Por su parte, Puebla llega con la urgencia de sumar para mantenerse en la contienda por los puestos de clasificación, lo que anticipa un encuentro con intensidad en distintos momentos del juego. Sin embargo, Santos buscará imponer condiciones desde los primeros minutos, apoyado por su afición en Torreón.

En cuanto a la transmisión, el encuentro podrá seguirse a través de las plataformas de ViX+ y Disney+, además de la señal de ESPN en televisión de paga, por lo que será necesario contar con suscripción activa. Así, el equipo lagunero afronta un compromiso que puede influir en su rumbo dentro del torneo. En casa y ante su gente, Santos Laguna tendrá la oportunidad de sumar y ajustar su posición en la tabla en un momento donde cada punto comienza a ser determinante.

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