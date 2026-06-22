¿Ecuador o Escocia? Así se perfila el rival de México en el Mundial 2026

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    ¿Ecuador o Escocia? Así se perfila el rival de México en el Mundial 2026
    Javier Aguirre y la Selección Mexicana buscarán cerrar con paso perfecto la primera fase en el Estadio Ciudad de México. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

México ya aseguró el liderato del Grupo A y su clasificación a los dieciseisavos de final, pero el partido ante Chequia podría reducir las combinaciones del cuadro y perfilar a selecciones como Ecuador o Escocia como posibles adversarios del equipo de Javier Aguirre

México ya aseguró el primer lugar del Grupo A y su presencia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, pero el encuentro frente a Chequia todavía podría tener consecuencias importantes. Aunque el equipo dirigido por Javier Aguirre ya no puede perder la cima del sector tras sus triunfos ante Sudáfrica y Corea del Sur, el resultado de la tercera jornada podría comenzar a aclarar el camino hacia la fase de eliminación directa.

El Tri disputará su siguiente compromiso el 30 de junio en el Estadio Ciudad de México, donde espera al rival que surja de la compleja combinación de posiciones entre los mejores terceros lugares del torneo. Por ahora, las proyecciones contemplan cientos de posibilidades, pero varios resultados podrían reducir considerablemente ese abanico.

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De acuerdo con la distribución actual de escenarios, México tiene mayores probabilidades de enfrentar a un tercer lugar procedente de los grupos H y E. Más atrás aparecen los representantes del Grupo C, mientras que las opciones provenientes de los sectores I y F son menores.

Entre los equipos que actualmente ocupan esas posiciones aparecen selecciones como Ecuador, Escocia, Arabia Saudita y Cabo Verde, aunque todo dependerá de la última jornada de la fase de grupos.

La situación del Grupo A es una de las claves. Si México vence a Chequia y Corea del Sur supera a Sudáfrica, ambos conjuntos que hoy se encuentran en la parte baja de la clasificación terminarían con apenas una unidad. Esa cosecha prácticamente dejaría sin opciones de avanzar al tercer lugar del sector y eliminaría una gran cantidad de combinaciones dentro del cuadro de cruces.

Con ese escenario, las probabilidades se concentrarían principalmente en los grupos E y C. En términos prácticos, nombres como Ecuador y Escocia comenzarían a aparecer con mayor frecuencia entre los posibles rivales del conjunto mexicano.

Pero la reducción podría ser todavía mayor. El Grupo E vive una situación parecida. Ecuador y Curazao llegan con un punto, mientras que Alemania y Costa de Marfil parten como favoritos para la última fecha. Si los europeos y los africanos cumplen con los pronósticos, el tercer lugar de ese sector también tendría pocas opciones de avanzar.

En caso de combinarse ambos escenarios, el panorama se simplificaría notablemente. Los posibles adversarios de México quedarían prácticamente limitados a equipos procedentes de los grupos H, C e I.

Por ello, el duelo ante Chequia está lejos de ser un compromiso de trámite. Aunque la clasificación ya está garantizada, una victoria del conjunto de Javier Aguirre podría comenzar a resolver el rompecabezas de los cruces y acercar una respuesta sobre quién será el rival que espere al Tri en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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