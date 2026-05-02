Mexicanos en Europa: Edson Álvarez vuelve con Fenerbahçe y Obed Vargas brilla con asistencia en España

La actividad de los mexicanos en Europa dejó este sábado una lectura positiva de cara al cierre de temporada y al camino rumbo al Mundial 2026, especialmente por los casos de Edson Álvarez y Obed Vargas, quienes fueron los apuntes más alentadores de la jornada. El mediocampista del Fenerbahçe volvió a tener minutos después de casi tres meses fuera por lesión, mientras que el futbolista del Atlético de Madrid firmó una actuación completa con asistencia incluida en LaLiga. El regreso de Edson Álvarez fue la noticia más importante para el futbol mexicano. El “Machín” reapareció con el Fenerbahçe en la victoria 3-1 ante Istanbul Basaksehir, luego de un largo periodo de inactividad que había encendido las alarmas en la Selección Mexicana.

Aunque su participación fue breve, el simple hecho de volver a competir representa un avance clave para Javier Aguirre, quien necesita al capitán del Tri con ritmo antes de la concentración mundialista. La reaparición, sin embargo, también tuvo un momento de tensión, ya que reportes desde Turquía señalaron que algunos aficionados del Fenerbahçe abuchearon al mexicano tras el encuentro.

Aun así, en términos deportivos, el saldo del día fue positivo: Edson volvió a la convocatoria, sumó minutos oficiales y dejó atrás una lesión que lo había marginado durante una parte sensible de la campaña. El otro mexicano que dejó buenas sensaciones fue Obed Vargas, quien disputó los 90 minutos en la victoria del Atlético de Madrid ante Valencia. El mediocampista no solo completó el partido, sino que también aportó una asistencia, registró 83 por ciento de precisión en sus pases, seis recuperaciones, dos tiros y cuatro duelos ganados, números que respaldan su crecimiento dentro del esquema colchonero. La actuación de Obed toma mayor relevancia porque llega en una etapa en la que cada aparición europea pesa para los mexicanos que buscan consolidarse en el radar internacional.

Su partido completo, con influencia directa en el marcador, lo colocó como uno de los nombres más destacados del día para el futbol mexicano en el Viejo Continente. En Italia, Johan Vásquez también tuvo actividad completa. El defensor mexicano jugó los 90 minutos en el empate 0-0 entre Atalanta y Genoa, resultado que dejó al Grifone con una unidad importante en la Serie A. Aunque el marcador no tuvo goles, la presencia de Johan durante todo el encuentro volvió a confirmar su regularidad como uno de los zagueros mexicanos con mayor continuidad en Europa.

La parte menos favorable llegó en Inglaterra, donde Raúl Jiménez fue titular con el Fulham en la derrota 3-0 ante Arsenal en el Emirates Stadium. El delantero mexicano disputó 73 minutos antes de salir de cambio por Rodrigo Muniz, en un partido dominado por los Gunners, que resolvieron el encuentro con una actuación contundente de Viktor Gyökeres y Bukayo Saka.

Luis Chávez también dejó una señal positiva durante el fin de semana, al volver a ser titular con el Dinamo de Moscú en la victoria 2-0 sobre el FC Sochi, dentro de la Jornada 27 de la Liga Premier de Rusia. El mediocampista mexicano jugó 63 minutos antes de salir de cambio por Daniil Fomin, en lo que representó su primer partido como titular desde mayo de 2025, después de superar la rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha que sufrió durante una concentración con la Selección Mexicana.

El regreso de Chávez al 11 inicial alimenta la pelea por recuperar terreno rumbo al Mundial 2026, sobre todo porque su proceso ha sido gradual: primero volvió a una convocatoria, luego reapareció con 26 minutos ante Rubin Kazan y ahora sumó más de una hora de juego desde el arranque.

Con este panorama, el balance sabatino para los mexicanos en Europa tuvo contrastes: Edson Álvarez volvió a la competencia, Obed Vargas brilló con asistencia y juego completo, Johan Vásquez mantuvo regularidad en Italia y Raúl Jiménez vivió una tarde complicada ante el líder de la Premier League. Para el entorno de la Selección Mexicana, las mejores noticias llegaron desde Turquía y España, justo cuando el calendario comienza a apretar rumbo al Mundial 2026.

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