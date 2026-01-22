Edson Álvarez podría volver al Ajax tras su paso por el Fenerbahçe

El futuro de Edson Álvarez en el futbol europeo podría dar un giro importante en las próximas semanas, luego de que surgiera la posibilidad de un regreso al Ajax, club donde el mediocampista mexicano vivió una de las etapas más sólidas de su carrera. Tras su salida del futbol inglés, Álvarez se encuentra actualmente en el Fenerbahçe, aunque su continuidad en el conjunto turco no estaría garantizada más allá de la presente temporada. De acuerdo con la información recabada, la directiva del Ajax habría iniciado contactos formales para explorar la viabilidad del retorno del “Machín” a la Eredivisie, escenario que representaría una vuelta a casa para el futbolista surgido del América. TE PUEDE INTERESAR: ¿Anunciará su retiro? Casemiro dejará al Manchester United al finalizar la Temporada

En Ámsterdam, Álvarez disputó más de un centenar de partidos oficiales entre 2019 y 2023, periodo en el que se consolidó como un referente defensivo del equipo y levantó títulos de liga y copa, además de sumar experiencia constante en competiciones europeas. Mientras su futuro se define, Edson Álvarez continúa sumando minutos con el Fenerbahçe. En su más reciente compromiso continental, el mexicano tuvo participación en la Europa League, al ingresar de cambio y disputar 24 minutos en la derrota del cuadro turco frente al Aston Villa. El mediocampista no fue titular en ese encuentro, pero fue utilizado en la segunda mitad como parte de los ajustes del cuerpo técnico en busca de equilibrar el partido.