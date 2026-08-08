Edson Álvarez reaparece con West Ham y avanza en Carabao Cup tras remontada

El regreso de Edson Álvarez con el West Ham comenzó con victoria, boleto a la segunda ronda y una señal de que el mexicano quiere recuperar su sitio en Inglaterra. Los Hammers remontaron para vencer 3-1 al Portsmouth en el London Stadium, dentro de la primera ronda de la Carabao Cup 2026-27. Nuno Espírito Santo colocó al “Machín” como titular junto al joven Lewis Orford en el centro del campo.

Álvarez respondió con intensidad y estuvo cerca de celebrar al minuto 12, cuando conectó de cabeza un servicio de Jarrod Bowen; el guardameta Nicolas Schmid evitó el gol.

El encuentro se complicó para el cuadro londinense al 33’. Adrian Segecic aprovechó una pelota derivada de un tiro de esquina y, con un disparo desde fuera del área, adelantó al Portsmouth. El golpe despertó al West Ham, que cambió el ritmo antes del descanso y necesitó dos minutos para transformar el marcador. Taty Castellanos empató al 43’ después de una acción de Mohamadou Kanté y, al 45’, el capitán Jarrod Bowen firmó el 2-1 con un zurdazo desde fuera del área. La reacción devolvió la calma a un London Stadium que había comenzado a inquietarse ante la resistencia visitante. Los Hammers liquidaron el duelo apenas iniciado el complemento. Al 50’, Bowen envió un centro preciso y Castellanos apareció dentro del área para marcar de cabeza su segundo tanto de la tarde y colocar el 3-1 definitivo.

Edson fue amonestado al 53’ por una falta sobre Zak Swanson y dejó la cancha al 75’, reemplazado por El Hadji Malick Diouf. El seleccionado mexicano cumplió una actuación de 74 minutos en su primer partido oficial con el West Ham desde mayo de 2025, luego de pasar la campaña anterior cedido en el Fenerbahçe de Turquía. La clasificación representa un impulso para Álvarez, quien recibió el dorsal 4 y busca convencer a Nuno de que puede ser pieza central en el proyecto. Para el West Ham, recién descendido a la Championship, la remontada también ofrece confianza antes de iniciar su objetivo principal: regresar cuanto antes a la Premier League.