Edson Álvarez recibe el ‘4’ del West Ham y apunta a quedarse con Nuno

El futuro de Edson Álvarez comienza a despejarse en Inglaterra. El West Ham United incluyó al mediocampista mexicano en la lista oficial de dorsales para la temporada 2026-27 y le asignó el número “4”, una decisión que lo coloca en el proyecto de Nuno Espírito Santo. El dorsal tiene un significado especial para el “Machín”, pues también lo porta con la Selección Mexicana y lo utilizó en el América. Aunque ya le había sido reservado antes de salir cedido a Turquía, su ratificación tras el regreso a Londres representa una señal positiva.

Álvarez volvió al West Ham después de pasar la campaña 2025-26 a préstamo con el Fenerbahçe. El conjunto turco tenía una opción de compra, pero decidió no ejercerla. Así, sus derechos regresaron al club inglés, con el que tiene contrato hasta junio de 2028. La situación cambió en agosto. Edson se reincorporó a los entrenamientos después de participar con México en el Mundial 2026 y aparece nuevamente en la plantilla del primer equipo. Su inclusión abre la puerta para que Nuno lo pruebe como mediocentro defensivo o zaguero central. El portugués no ha dirigido todavía al mexicano en un partido oficial, pues llegó al banquillo cuando Álvarez estaba en Estambul.

Ahora podría encontrar en su recuperación de balón, experiencia y liderazgo herramientas importantes para una campaña de máxima exigencia. West Ham competirá en la Championship luego de descender de la Premier League y su objetivo es conseguir el ascenso inmediato. Nuno, quien llevó al Wolverhampton al título de la segunda división con 99 puntos en 2018, necesita una plantilla fuerte para afrontar un calendario largo y físico. La continuidad de Edson Álvarez aún no puede considerarse definitiva mientras permanezca abierto el mercado de fichajes. Sin embargo, su regreso a los entrenamientos, su presencia en el plantel oficial y la entrega del dorsal “4” indican que el mexicano tiene una oportunidad real de ganarse un sitio en el proyecto del West Ham para la temporada 2026-27.