Edson Álvarez recibe el ‘4’ del West Ham y apunta a quedarse con Nuno

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/
    Edson Álvarez recibe el ‘4’ del West Ham y apunta a quedarse con Nuno
    Edson Álvarez volvió a los entrenamientos de los Hammers tras disputar el Mundial 2026 con la Selección Mexicana. FOTO: ESPECIAL
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

COMPARTIR

TEMAS


Fichajes
Futbol

Localizaciones


Londres

Personajes


Edson Álvarez

Organizaciones


West Ham United

Tras su préstamo en Turquía, el capitán del Tri regresó a Londres con contrato hasta 2028 y buscará un lugar en la Championship

El futuro de Edson Álvarez comienza a despejarse en Inglaterra. El West Ham United incluyó al mediocampista mexicano en la lista oficial de dorsales para la temporada 2026-27 y le asignó el número “4”, una decisión que lo coloca en el proyecto de Nuno Espírito Santo.

El dorsal tiene un significado especial para el “Machín”, pues también lo porta con la Selección Mexicana y lo utilizó en el América.

Aunque ya le había sido reservado antes de salir cedido a Turquía, su ratificación tras el regreso a Londres representa una señal positiva.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol-internacional/rodri-habria-elegido-al-barcelona-el-giro-que-dejaria-al-real-madrid-sin-su-gran-fichaje-EB22677074

Álvarez volvió al West Ham después de pasar la campaña 2025-26 a préstamo con el Fenerbahçe. El conjunto turco tenía una opción de compra, pero decidió no ejercerla. Así, sus derechos regresaron al club inglés, con el que tiene contrato hasta junio de 2028.

La situación cambió en agosto. Edson se reincorporó a los entrenamientos después de participar con México en el Mundial 2026 y aparece nuevamente en la plantilla del primer equipo. Su inclusión abre la puerta para que Nuno lo pruebe como mediocentro defensivo o zaguero central.

El portugués no ha dirigido todavía al mexicano en un partido oficial, pues llegó al banquillo cuando Álvarez estaba en Estambul.

Ahora podría encontrar en su recuperación de balón, experiencia y liderazgo herramientas importantes para una campaña de máxima exigencia.

West Ham competirá en la Championship luego de descender de la Premier League y su objetivo es conseguir el ascenso inmediato.

Nuno, quien llevó al Wolverhampton al título de la segunda división con 99 puntos en 2018, necesita una plantilla fuerte para afrontar un calendario largo y físico.

La continuidad de Edson Álvarez aún no puede considerarse definitiva mientras permanezca abierto el mercado de fichajes.

Sin embargo, su regreso a los entrenamientos, su presencia en el plantel oficial y la entrega del dorsal “4” indican que el mexicano tiene una oportunidad real de ganarse un sitio en el proyecto del West Ham para la temporada 2026-27.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Fichajes
Futbol

Localizaciones


Londres

Personajes


Edson Álvarez

Organizaciones


West Ham United

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Daño colateral

Daño colateral
true

Sheinbaum y el veneno de la mañanera
La fiscal Ernestina Godoy explicó que la investigación contra Ángel Aguirre incluye testimonios y evidencias sobre el presunto ocultamiento de pruebas del caso Ayotzinapa.

Ernestina Godoy detalla pruebas contra Ángel Aguirre por desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa
Sheinbaum reveló que el papa León XIV tiene “muchas ganas” de visitar México. Conoce qué dijo sobre el posible viaje y cuándo podría realizarse.

‘Tiene muchas ganas de venir a México’... Sheinbaum sobre posible visita del papa León XIV
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Tormenta intensa a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
Si no los tienes y no sabes cómo obtenerlos, aquí te contamos cómo puedes hacerlo por internet.

Regreso a Clases SEP 2026-2027: Acta de nacimiento y CURP certificadas en PDF , así puedes descargarlas e imprimirlas; costo por estado
Luis Miguel reaparece en un comercial de Coca-Cola con un mensaje dedicado a México. Esto dijo el cantante y así reaccionaron sus seguidores.

¡Viva México, sí, señor!... Luis Miguel reaparece con emotivo mensaje en comercial de Coca-Cola
Rodri Hernández podría regresar a LaLiga tras siete temporadas defendiendo los colores del Manchester City.

Rodri habría elegido al Barcelona: el giro que dejaría al Real Madrid sin su gran fichaje