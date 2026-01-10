Edson Álvarez volverá al West Ham: Fenerbahce no ejercerá la opción de compra

El futuro inmediato de Edson Álvarez en Europa ya está definido.

El Fenerbahce tomó la decisión de no ejercer la opción de compra por el mediocampista mexicano, por lo que, una vez que concluya el préstamo con el conjunto turco, regresará al West Ham United, club dueño de su carta.

La determinación del Fenerbahce se da luego de analizar el desempeño del futbolista durante la temporada, en la que Álvarez fue utilizado como una pieza de rotación en el mediocampo y en la zaga defensiva.

Aunque el club tenía la posibilidad contractual de adquirirlo de manera definitiva, la directiva optó por no ejecutar dicha cláusula, lo que deja al seleccionado nacional con un retorno asegurado a la Premier League al finalizar el curso.

Este episodio se presenta en un momento particular dentro de la carrera del mexicano, ya que, pese a la incertidumbre sobre su continuidad, terminó celebrando un título en Turquía.