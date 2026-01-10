Edson Álvarez volverá al West Ham: Fenerbahce no ejercerá la opción de compra
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
El club turco decidió no adquirir al mediocampista mexicano tras el préstamo, pese a que cerró su etapa con título al vencer 2-0 al Galatasaray en la Supercopa de Turquía
El futuro inmediato de Edson Álvarez en Europa ya está definido.
El Fenerbahce tomó la decisión de no ejercer la opción de compra por el mediocampista mexicano, por lo que, una vez que concluya el préstamo con el conjunto turco, regresará al West Ham United, club dueño de su carta.
La determinación del Fenerbahce se da luego de analizar el desempeño del futbolista durante la temporada, en la que Álvarez fue utilizado como una pieza de rotación en el mediocampo y en la zaga defensiva.
TE PUEDE INTERESAR: El salario del Chucky Lozano frena su regreso a la Liga MX y vuelve inviable su fichaje
Aunque el club tenía la posibilidad contractual de adquirirlo de manera definitiva, la directiva optó por no ejecutar dicha cláusula, lo que deja al seleccionado nacional con un retorno asegurado a la Premier League al finalizar el curso.
Este episodio se presenta en un momento particular dentro de la carrera del mexicano, ya que, pese a la incertidumbre sobre su continuidad, terminó celebrando un título en Turquía.
Edson Álvarez es campeón de la Supercopa de Turquía
El Fenerbahce se proclamó campeón de la Supercopa tras imponerse 2-0 al Galatasaray, resultado que le permitió sumar un trofeo más a sus vitrinas y al propio palmarés de Álvarez, quien formó parte del plantel campeón.
Si bien Edson Álvarez no tuvo actividad en la final debido a cuestiones físicas, su presencia a lo largo de la campaña lo acredita como integrante del equipo que conquistó el campeonato, sumando así un nuevo logro internacional a su trayectoria en el futbol europeo.
Este título se agrega a los éxitos que el mexicano ya había conseguido anteriormente en Países Bajos y refuerza su perfil como un futbolista acostumbrado a competir en contextos de alta exigencia.
Con el préstamo llegando a su fin y la negativa del Fenerbahce para comprarlo, el panorama se abre nuevamente para Álvarez.
Su regreso al West Ham lo coloca otra vez en el radar del futbol inglés, donde podría pelear por un lugar en el proyecto deportivo de los “Hammers” o convertirse en una opción atractiva para otros clubes, considerando su experiencia en ligas de primer nivel y su regularidad con la Selección Mexicana.