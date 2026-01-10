El salario del Chucky Lozano frena su regreso a la Liga MX y vuelve inviable su fichaje
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
El alto sueldo que percibe Hirving Chucky Lozano en el extranjero está muy por encima del mercado de la Liga MX
El futuro de Hirving Lozano sigue siendo tema de debate luego de quedar fuera del proyecto deportivo de San Diego FC rumbo a la temporada 2026 de la MLS.
Aunque su nombre ha sido vinculado de inmediato con un posible regreso al futbol mexicano, la realidad es que su alto salario hace prácticamente inviable su llegada a la Liga MX, al menos en las condiciones actuales.
El principal obstáculo es económico. Lozano firmó con San Diego FC uno de los contratos más importantes de la MLS, con un salario anual estimado entre 6 y 7.6 millones de dólares, considerando sueldo base, bonos y variables.
TE PUEDE INTERESAR: Stafford, Nacua y Garrett lideran el NFL All-Pro Team tras una temporada de alto nivel
Esa cifra lo coloca entre los futbolistas mejor pagados de la liga estadounidense y muy por encima de los rangos salariales habituales en el futbol mexicano, incluso para los jugadores considerados “franquicia”.
En la Liga MX, los clubes operan con estructuras financieras más limitadas y con topes internos que hacen complicado absorber un contrato de ese tamaño sin comprometer seriamente el presupuesto global del plantel.
En la práctica, igualar el salario que percibe actualmente el Chucky significaría destinar una parte desproporcionada del gasto anual a un solo jugador, algo que ninguna directiva está dispuesta a asumir.
Diversos equipos han sido mencionados de forma recurrente cuando se habla de un eventual regreso de Lozano a México; sin embargo, desde los propios clubes se ha reconocido que una operación de este tipo solo sería posible si el futbolista acepta una reducción salarial considerable.
Sin ese escenario, cualquier negociación queda descartada desde el inicio, más allá del interés deportivo o mediático que pueda generar su nombre.
Además del salario, el contexto contractual del jugador también influye.
Lozano sigue vinculado a San Diego FC bajo un acuerdo multianual, por lo que cualquier salida implicaría no solo cubrir su sueldo, sino también negociar condiciones de rescisión o transferencia, elevando aún más el costo total de la operación para un club mexicano.
Así, pese a que el Chucky atraviesa un momento de incertidumbre en la MLS y que su regreso a la Liga MX sería atractivo para la afición, su elevado ingreso anual se mantiene como la barrera definitiva.
Salvo un ajuste radical en sus pretensiones económicas o un esquema externo de patrocinio que ayude a cubrir su contrato, el retorno de Hirving Lozano al futbol mexicano luce, hoy por hoy, fuera del alcance financiero de la Liga MX.