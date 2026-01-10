El salario del Chucky Lozano frena su regreso a la Liga MX y vuelve inviable su fichaje

El futuro de Hirving Lozano sigue siendo tema de debate luego de quedar fuera del proyecto deportivo de San Diego FC rumbo a la temporada 2026 de la MLS.

Aunque su nombre ha sido vinculado de inmediato con un posible regreso al futbol mexicano, la realidad es que su alto salario hace prácticamente inviable su llegada a la Liga MX, al menos en las condiciones actuales.

El principal obstáculo es económico. Lozano firmó con San Diego FC uno de los contratos más importantes de la MLS, con un salario anual estimado entre 6 y 7.6 millones de dólares, considerando sueldo base, bonos y variables.

Esa cifra lo coloca entre los futbolistas mejor pagados de la liga estadounidense y muy por encima de los rangos salariales habituales en el futbol mexicano, incluso para los jugadores considerados “franquicia”.

En la Liga MX, los clubes operan con estructuras financieras más limitadas y con topes internos que hacen complicado absorber un contrato de ese tamaño sin comprometer seriamente el presupuesto global del plantel.

En la práctica, igualar el salario que percibe actualmente el Chucky significaría destinar una parte desproporcionada del gasto anual a un solo jugador, algo que ninguna directiva está dispuesta a asumir.