Triunfo clave del Fenerbahçe con actuación sólida de Edson Álvarez en el mediocampo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
El mexicano fue titular y disputó 84 minutos en la victoria del Fenerbahçe, aportando equilibrio y control en la zona media
Fenerbahçe consiguió un triunfo importante en la Liga de Turquía al imponerse 4-2 al Kayserispor, resultado que mantiene al equipo en la pelea por los primeros puestos de la Süper Lig.
Más allá del marcador, el duelo dejó buenas sensaciones para el mexicano Edson Álvarez, quien volvió a aparecer como titular y tuvo una actuación sólida en el mediocampo, confirmando que se ha convertido en un futbolista imprescindible para el funcionamiento del equipo.
El conjunto de Estambul abrió el partido con intensidad y encontró la ventaja gracias a la conexión entre Anderson Talisca y Marco Asensio, quien firmó el 1-0 tras una jugada construida desde la media punta.
TE PUEDE INTERESAR: México enfrenta a Suiza en duelo clave rumbo a Octavos de Final del Mundial Sub-17
Cerca del descanso, Dorgelès Nene aumentó la diferencia con una definición dentro del área, lo que permitió a Fenerbahçe manejar el encuentro con más calma rumbo al segundo tiempo.
En el complemento, el propio Nene volvió a aparecer para colocar el 3-0 y encaminar la goleada. Kayserispor reaccionó y acortó distancias con dos anotaciones de German Onugkha, pero Kerem Aktürkoğlu se encargó de cerrar el marcador 4-2 en favor del Fenerbahçe.
La ofensiva respondió, pero la victoria también se explicó por el orden y la recuperación constante en la mitad de la cancha.
ACTUACIÓN DE EDSON ÁLVAREZ
Edson Álvarez fue titular y disputó 84 minutos, actuando como mediocentro encargado de sostener el equilibrio entre defensa y ataque. Su labor consistió en cortar avances rivales, ajustar coberturas y distribuir balones para que el equipo progresara con claridad.
Aunque no participó directamente en los goles, su influencia fue clave para evitar que Kayserispor tomara control del mediocampo, especialmente en los momentos donde el partido pudo abrirse.
El mexicano sigue consolidándose en Turquía tras su llegada al club, demostrando liderazgo, lectura táctica y disciplina defensiva, cualidades que lo mantienen como una pieza confiable en el once inicial.
Con este resultado, Fenerbahçe se mantiene firme en la disputa por el liderato de la Süper Lig y buscará extender el buen momento en su próximo compromiso, donde Edson Álvarez apunta nuevamente a ser titular.