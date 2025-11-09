Triunfo clave del Fenerbahçe con actuación sólida de Edson Álvarez en el mediocampo

Fenerbahçe consiguió un triunfo importante en la Liga de Turquía al imponerse 4-2 al Kayserispor, resultado que mantiene al equipo en la pelea por los primeros puestos de la Süper Lig.

Más allá del marcador, el duelo dejó buenas sensaciones para el mexicano Edson Álvarez, quien volvió a aparecer como titular y tuvo una actuación sólida en el mediocampo, confirmando que se ha convertido en un futbolista imprescindible para el funcionamiento del equipo.

El conjunto de Estambul abrió el partido con intensidad y encontró la ventaja gracias a la conexión entre Anderson Talisca y Marco Asensio, quien firmó el 1-0 tras una jugada construida desde la media punta.

Cerca del descanso, Dorgelès Nene aumentó la diferencia con una definición dentro del área, lo que permitió a Fenerbahçe manejar el encuentro con más calma rumbo al segundo tiempo.