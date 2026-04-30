Coahuila alcanza 18 medallas en tiro con arco en la Olimpiada Nacional

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Deportes
/ 30 abril 2026
    Coahuila alcanza 18 medallas en tiro con arco en la Olimpiada Nacional
    El equipo Sub 16 de Coahuila celebró el oro en compuesto tras imponerse en la final por equipos en Apizaco. FOTO: INEDEC

La delegación de Coahuila añadió siete medallas en las pruebas por equipos y mixtos del tiro con arco en la Olimpiada Nacional CONADE 2026

La delegación de Coahuila amplió su cosecha en el tiro con arco durante la Olimpiada Nacional CONADE 2026, al conseguir siete medallas adicionales en las pruebas por equipos y equipos mixtos, disputadas este 30 de abril en Apizaco.

El resultado más destacado para el estado llegó en la categoría Compuesto Sub 16 femenil, donde el equipo integrado por Susana García Flores, Camila Domínguez Echeverría y María Reneé Reyes subió a lo más alto del podio tras quedarse con la medalla de oro. A este logro se sumó la actuación de la propia Susana García, quien volvió a destacar al obtener otro oro en la modalidad de equipos mixtos, haciendo pareja con Arturo Barrera.

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En la categoría Compuesto Sub 18, el conjunto conformado por Ximena Domínguez, Yaretzi Salas y Constanza Zapata se quedó con la medalla de plata, resultado que también se repitió en la división Sub 21 varonil, donde Melchor Flores, Carlos Daniel Lira y Rafael Muñoz finalizaron en la segunda posición.

Las preseas de bronce llegaron en las pruebas mixtas. En Sub 18, Yaretzi Salas y Antonio Epifanía lograron subir al podio tras finalizar en el tercer lugar, mientras que en Sub 21, la dupla de Ninfa Ávila y Carlos Daniel Lira obtuvo el mismo resultado.

Por su parte, en la modalidad de arco recurvo Sub 21, el equipo integrado por Andrea Covarrubias, Natalia Garibay y Sophia Salazar consiguió la medalla de plata, sumando otro resultado relevante para la delegación coahuilense en la jornada.

Con estos resultados, Coahuila alcanza hasta el momento un total de 18 medallas en la disciplina de tiro con arco dentro de la justa nacional, con un balance de cuatro oros, cuatro platas y diez bronces. La delegación aún tiene participación pendiente en la ronda olímpica individual, donde buscará incrementar su cuenta.

La actividad del tiro con arco en Apizaco continúa en los próximos días, con la expectativa de que los representantes del estado mantengan presencia en las finales y continúen aportando resultados en el medallero general de la competencia.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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