¿Memo Ochoa se retira?... esta es la fecha en que el arquero de la Selección colgará los guantes

En entrevista con TUDN, el guardameta habló con serenidad sobre esta decisión. Lejos de la nostalgia anticipada, su discurso transmite equilibrio y aceptación del ciclo cumplido. “Sí (retirarme) podría ser tras el Mundial... mi cuerpo y mi familia están preparados”, expresó, dejando ver que el retiro no llega como imposición, sino como un paso natural.

El nombre de Guillermo Ochoa ha sido sinónimo de seguridad bajo los tres palos durante más de dos décadas. Hoy, con 40 años y aún en activo, el arquero ha decidido mirar hacia el final de su trayectoria profesional. Su plan es claro: retirarse tras la Copa Mundial 2026 , un torneo que no solo será histórico para el futbol global, sino también el escenario de despedida para una de las figuras más emblemáticas de la Selección Mexicana .

El anuncio no sorprende del todo, pero sí marca un momento simbólico en el futbol nacional. La salida de Ochoa representa el cierre de una etapa que acompañó a varias generaciones de aficionados, desde sus primeras apariciones hasta sus actuaciones más memorables en torneos internacionales.

EL FINAL DE UNA ERA EN LA SELECCIÓN MEXICANA

La despedida de Memo Ochoa no solo implica el retiro de un jugador, sino el fin de un ciclo dentro de la Selección Mexicana. Su presencia en cinco Copas del Mundo lo convirtió en un referente constante en la portería nacional, una posición históricamente exigente y observada con lupa.

El propio arquero reflexionó sobre su legado con una visión crítica pero tranquila: “Me voy tranquilo... disfruté, viví lo que quería vivir, exprimí hasta donde tuve que exprimirle”. Sus palabras evidencian una carrera que, más allá de títulos, se construyó sobre la constancia y la resiliencia en escenarios de alta presión.

A pesar de la cercanía del retiro, Ochoa no baja la intensidad competitiva. La disputa por la titularidad continúa, ahora frente a nuevas generaciones como Raúl Rangel y Carlos Acevedo. “¿Por eso voy a dejar de pelear? No, para nada”, sentenció, reafirmando una mentalidad que lo ha acompañado desde su debut.

UNA TRAYECTORIA QUE TRASCENDIÓ FRONTERAS

La historia profesional de Ochoa comenzó en el Club América, donde rápidamente se consolidó como titular. Su salto al futbol europeo lo llevó a ligas exigentes, defendiendo camisetas como las del AC Ajaccio, Standard de Lieja, Málaga CF, Granada CF y US Salernitana 1919.

Su recorrido internacional no solo fortaleció su carrera, también abrió camino para otros futbolistas mexicanos en el extranjero. En un contexto donde exportar talento no siempre era sencillo, su permanencia en Europa se convirtió en una referencia dentro del balompié nacional.

La perspectiva del retiro no cambia su enfoque inmediato. Ochoa mantiene como objetivo competir en la próxima Copa del Mundo y cerrar su carrera en la cancha, bajo los mismos estándares de exigencia que lo llevaron a consolidarse como titular durante años.