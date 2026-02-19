‘Hormiga’ González rechaza oferta del CSKA de Moscú y se queda en Chivas

Armando “Hormiga” González, delantero del Guadalajara, decidió priorizar su continuidad en el proyecto deportivo del club rojiblanco ante el interés de clubes europeos, incluido un interés desde Rusia, presuntamente vinculado a equipos como el CSKA de Moscú.

El atacante mexicano, de 22 años y figura del Rebaño Sagrado, ha vivido un ascenso meteórico en el fútbol mexicano tras consagrarse campeón de goleo individual en el Apertura 2025 y consolidarse como una pieza clave en el esquema de Gabriel Milito.

Esa producción, aunada a su reciente presencia con la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, colocó su nombre en la agenda de varios clubes fuera de México.

De acuerdo con El Futbolero MX, uno de los clubes que mostró interés en el delantero fue un equipo europeo que buscaba juntarlo con figuras como Álvaro Fidalgo, y aunque no se confirmó oficialmente el nombre, la información apunta a que la oferta habría venido desde Rusia, donde clubes como CSKA de Moscú suelen rastrear talento joven, la cual finalmente fue rechazada por el propio jugador.