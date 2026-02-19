‘Hormiga’ González rechaza oferta del CSKA de Moscú y se queda en Chivas
El delantero rojiblanco priorizó continuidad y protagonismo en el Guadalajara pese al interés del futbol europeo, en plena proyección rumbo al Mundial 2026
Armando “Hormiga” González, delantero del Guadalajara, decidió priorizar su continuidad en el proyecto deportivo del club rojiblanco ante el interés de clubes europeos, incluido un interés desde Rusia, presuntamente vinculado a equipos como el CSKA de Moscú.
El atacante mexicano, de 22 años y figura del Rebaño Sagrado, ha vivido un ascenso meteórico en el fútbol mexicano tras consagrarse campeón de goleo individual en el Apertura 2025 y consolidarse como una pieza clave en el esquema de Gabriel Milito.
Esa producción, aunada a su reciente presencia con la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, colocó su nombre en la agenda de varios clubes fuera de México.
De acuerdo con El Futbolero MX, uno de los clubes que mostró interés en el delantero fue un equipo europeo que buscaba juntarlo con figuras como Álvaro Fidalgo, y aunque no se confirmó oficialmente el nombre, la información apunta a que la oferta habría venido desde Rusia, donde clubes como CSKA de Moscú suelen rastrear talento joven, la cual finalmente fue rechazada por el propio jugador.
Según reportes periodísticos, el motivo principal de González para declinar el salto al viejo continente radicó en su deseo de seguir con regularidad y protagonismo en Guadalajara, factor que considera esencial para su desarrollo antes de dar un paso más grande en su carrera.
Desde su entorno aseguran que Chivas representa el entorno ideal para consolidarse como delantero y aspirar a un futuro traspaso con mayor madurez deportiva.
La apuesta del Guadalajara por su joven figura quedó reflejada a finales de 2025, cuando el club cerró la renovación de contrato por varios años, asegurando la permanencia de González como uno de los pilares del proyecto deportivo.
Con esta decisión, “Hormiga” González reafirma su compromiso con el club que lo formó mientras continúa su proceso de crecimiento en el fútbol mexicano y apunta a consolidarse como referente ofensivo tanto en Chivas como en la Selección Nacional rumbo al Mundial 2026.