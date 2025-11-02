El Fenerbahçe de Edson Álvarez remonta al Besiktas; Memo Ochoa vuelve a perder con AEL Limassol en Chipre

El Fenerbahçe logró una remontada clave en el derbi ante el Besiktas, imponiéndose 3-2 como visitante en un partido lleno de tensión, goles y una acción determinante sobre Edson Álvarez. El conjunto dirigido por Ismail Kartal se mantiene en la segunda posición de la Superliga turca, a cuatro puntos del líder Galatasaray. El encuentro comenzó cuesta arriba para el Fenerbahçe. Las “águilas negras” del Besiktas aprovecharon su localía y al minuto 22 ya ganaban 2-0. El primer tanto llegó tras una jugada por la izquierda: Ridvan Yilmaz recuperó el balón, abrió para El Bilal Touré y el exjugador del Almería conectó un centro de Václav Cerny con un cabezazo certero. TE PUEDE INTERESAR: Bills y Chiefs se enfrentan en un duelo decisivo por el liderato de la Conferencia Americana El segundo gol nació de un error en la salida de balón entre Marco Asensio y Edson Álvarez, que fue interceptado por Emirhan Topçu. El mediocampista turco combinó con El Bilal Touré y definió desde la frontal del área para ampliar la ventaja.

La jugada que cambió el rumbo del partido llegó apenas cuatro minutos después. En el minuto 26, Orkun Kökçü fue expulsado con roja directa tras una dura entrada sobre Edson Álvarez, quien tuvo que ser atendido por el cuerpo médico. A partir de ese momento, el Fenerbahçe tomó el control del encuentro. El descuento llegó al minuto 32. Ismail Yüksek aprovechó un balón suelto dentro del área para anotar el 2-1 después de que Sazdagi rechazara su primer cabezazo. Justo antes del descanso, el empate se concretó gracias a Marco Asensio, que había sido golpeado por un objeto lanzado desde la grada cuando iba a cobrar un tiro de esquina. Lejos de intimidarse, el español se rehízo y, tras recibir un pase de Nene Dorgeles, se giró ante Ndidi y definió con la pierna izquierda al primer palo para marcar el 2-2. Con ese tanto, Asensio alcanzó tres goles y una asistencia en siete jornadas.

OCHOA VUELVE A PERDER EN EL ARCO En otro frente, Guillermo Ochoa volvió a vivir una noche complicada en la liga de Chipre. El arquero mexicano, que busca mantenerse en la órbita de la Selección Nacional rumbo a su posible sexta Copa del Mundo, fue titular en la derrota del AEL Limassol por 1-0 ante el Pafos FC. El único gol del encuentro llegó temprano, al minuto cinco, cuando Vlad Dragomir remató dentro del área. Ochoa poco pudo hacer para evitar la caída de su meta, lo que provocó nuevas críticas hacia su desempeño. Con este resultado, el AEL Limassol permanece en la octava posición con 10 puntos de 27 posibles, lo que aumenta la presión sobre el proyecto del club.