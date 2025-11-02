El Fenerbahçe de Edson Álvarez remonta al Besiktas; Memo Ochoa vuelve a perder con AEL Limassol en Chipre

Fútbol
/ 2 noviembre 2025
    El Fenerbahçe de Edson Álvarez remonta al Besiktas; Memo Ochoa vuelve a perder con AEL Limassol en Chipre
    Edson Álvarez sufrió una dura falta que derivó en la expulsión de Orkun Kökçü durante el derbi turco. FOTOS: X

El Fenerbahçe remontó al Besiktas 3-2 con goles de Asensio y Durán, mientras que Guillermo Ochoa sufrió otra derrota con el AEL Limassol ante el Pafos FC

El Fenerbahçe logró una remontada clave en el derbi ante el Besiktas, imponiéndose 3-2 como visitante en un partido lleno de tensión, goles y una acción determinante sobre Edson Álvarez. El conjunto dirigido por Ismail Kartal se mantiene en la segunda posición de la Superliga turca, a cuatro puntos del líder Galatasaray.

El encuentro comenzó cuesta arriba para el Fenerbahçe. Las “águilas negras” del Besiktas aprovecharon su localía y al minuto 22 ya ganaban 2-0. El primer tanto llegó tras una jugada por la izquierda: Ridvan Yilmaz recuperó el balón, abrió para El Bilal Touré y el exjugador del Almería conectó un centro de Václav Cerny con un cabezazo certero.

TE PUEDE INTERESAR: Bills y Chiefs se enfrentan en un duelo decisivo por el liderato de la Conferencia Americana

El segundo gol nació de un error en la salida de balón entre Marco Asensio y Edson Álvarez, que fue interceptado por Emirhan Topçu. El mediocampista turco combinó con El Bilal Touré y definió desde la frontal del área para ampliar la ventaja.

La jugada que cambió el rumbo del partido llegó apenas cuatro minutos después. En el minuto 26, Orkun Kökçü fue expulsado con roja directa tras una dura entrada sobre Edson Álvarez, quien tuvo que ser atendido por el cuerpo médico. A partir de ese momento, el Fenerbahçe tomó el control del encuentro.

El descuento llegó al minuto 32. Ismail Yüksek aprovechó un balón suelto dentro del área para anotar el 2-1 después de que Sazdagi rechazara su primer cabezazo. Justo antes del descanso, el empate se concretó gracias a Marco Asensio, que había sido golpeado por un objeto lanzado desde la grada cuando iba a cobrar un tiro de esquina.

Lejos de intimidarse, el español se rehízo y, tras recibir un pase de Nene Dorgeles, se giró ante Ndidi y definió con la pierna izquierda al primer palo para marcar el 2-2. Con ese tanto, Asensio alcanzó tres goles y una asistencia en siete jornadas.

OCHOA VUELVE A PERDER EN EL ARCO

En otro frente, Guillermo Ochoa volvió a vivir una noche complicada en la liga de Chipre. El arquero mexicano, que busca mantenerse en la órbita de la Selección Nacional rumbo a su posible sexta Copa del Mundo, fue titular en la derrota del AEL Limassol por 1-0 ante el Pafos FC. El único gol del encuentro llegó temprano, al minuto cinco, cuando Vlad Dragomir remató dentro del área. Ochoa poco pudo hacer para evitar la caída de su meta, lo que provocó nuevas críticas hacia su desempeño. Con este resultado, el AEL Limassol permanece en la octava posición con 10 puntos de 27 posibles, lo que aumenta la presión sobre el proyecto del club.

De regreso en Turquía, el tanto de la victoria para el Fenerbahçe llegó en el minuto 83, obra del colombiano Jhon Durán, quien había ingresado por Youssef En-Nesyri. El delantero interceptó un despeje de Topçu y definió de volea para sellar el 2-3 definitivo.

Con esta victoria, el Fenerbahçe mantiene su persecución al Galatasaray en la lucha por el título, mientras que el Besiktas se aleja de los puestos europeos. Edson Álvarez, más allá del golpe recibido, fue pieza clave en la recuperación del equilibrio defensivo que permitió al equipo sostener la remontada.

Temas


Futbol
resultados

Localizaciones


Estambul

Personajes


Edson Álvarez
Guillermo Ochoa

true

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

COMENTARIOS

Selección de los editores
En contraste, muertes en accidentes tienen tendencia irregular en 2025: van más que en 2020, pero menos que en 2024.

Coahuila: En 6 años, aumentan ¡142%! lesionados en accidentes de tránsito
Coahuila quiere entrar al mapa de los chips

Coahuila quiere entrar al mapa de los chips
Estudios revelan la situación en la que se encuentra el Río Colorado, pero no se detalla actualidad de Río Bravo.

Debe México aumentar 52% entregas de agua a EU para ponerse al corriente en 5 años
En el homenaje póstumo celebrado este domingo en Uruapan, la esposa de Carlos Manzo, alcalde asesinado, destacó la valentía de su esposo.

‘Mataron al mejor presidente de México’: Dan último adiós a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan
Madres de familia revisan los dulces recolectados por sus hijos tras hallar alfileres incrustados.

‘Terror en redes’ alerta a familias en Coahuila: hallan alfileres y agujas en dulces de Halloween
En caso de requerirse, se contempla su traslado a hospitales de alta especialidad en la Ciudad de México.

Luchan por su vida tras tragedia en Hermosillo: 15 hospitalizados y dos en estado crítico
Desde thrillers hasta comedias y fantasía, noviembre llega cargado de estrenos imperdibles en las plataformas digitales, con títulos que prometen mantener a los espectadores pegados a la pantalla durante todo el mes.

¿Qué vas a ver? Noviembre está lleno de estrenos en el streaming ¡Te dejamos los más top!
Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, fue asesinado durante un acto público el pasado 1 de noviembre.

Además de Carlos Manzo en Uruapan... ¿Qué otros alcaldes han sido asesinados en Michoacán?