Fenerbahçe golea al Gaziantep con participación de Edson Álvarez
El mediocampista mexicano disputó 55 minutos en un encuentro que consolidó al equipo de Estambul en la tercera posición de la tabla
El Fenerbahçe se impuso con claridad sobre el Gaziantep al vencerlo 4-0 en la jornada 10 de la Superliga de Turquía. Edson Álvarez, titular en el mediocampo, disputó 55 minutos del encuentro que consolidó al equipo de Estambul en la parte alta de la tabla.
El conjunto local mostró dominio desde los primeros minutos. Al minuto 5, Youssef En Nesyri abrió el marcador tras una jugada colectiva dentro del área rival. El delantero marroquí volvió a aparecer en el 21′ para ampliar la ventaja con su segundo gol, reflejando la superioridad del Fenerbahçe en la primera mitad.
Edson Álvarez recibió tarjeta amarilla al minuto 25 por una falta táctica en el mediocampo. El mexicano cumplió con una labor de contención, ayudando a frenar los avances del Gaziantep, y fue sustituido al minuto 55 por el brasileño Fred, en un cambio que permitió al equipo mantener el control del partido.
Con el resultado ya definido en el marcador, el Fenerbahçe continuó ampliando la diferencia en los últimos minutos. Anderson Talisca anotó el tercer gol al minuto 81 con un disparo dentro del área y repitió al 88 para sellar la goleada. El Gaziantep sufrió además la expulsión de Myenty Abena al minuto 86, lo que facilitó la conclusión del encuentro para el equipo de Estambul.
Con esta victoria, el Fenerbahçe alcanzó 22 puntos y se mantiene en la tercera posición de la Superliga turca, solo detrás de Galatasaray (28 unidades) y Trabzonspor (23 puntos). El equipo dirigido por Burak Yılmaz acumula seis victorias en diez jornadas, reforzando su condición de contendiente al título.
Para Edson Álvarez, este partido representa un nuevo paso en su primera temporada en Turquía. El mediocampista mexicano continúa acumulando minutos y consolidándose como una pieza fija en el esquema del Fenerbahçe, demostrando su capacidad para alternar labores defensivas y ofensivas.
El próximo compromiso del equipo será ante Besiktas, en un duelo clave para mantenerse en la lucha por los primeros lugares del campeonato. La actuación del Fenerbahçe frente al Gaziantep deja en claro que el conjunto de Estambul mantiene ritmo y consistencia en la Superliga, mientras Álvarez sigue adaptándose al fútbol turco y fortaleciendo su presencia en el mediocampo.