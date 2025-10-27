Fenerbahçe golea al Gaziantep con participación de Edson Álvarez

Fútbol
/ 27 octubre 2025
    Fenerbahçe golea al Gaziantep con participación de Edson Álvarez
    Edson Álvarez fue titular en la victoria del Fenerbahçe 4-0 sobre el Gaziantep, en la jornada 10 de la Superliga turca. FOTO: X

El mediocampista mexicano disputó 55 minutos en un encuentro que consolidó al equipo de Estambul en la tercera posición de la tabla

El Fenerbahçe se impuso con claridad sobre el Gaziantep al vencerlo 4-0 en la jornada 10 de la Superliga de Turquía. Edson Álvarez, titular en el mediocampo, disputó 55 minutos del encuentro que consolidó al equipo de Estambul en la parte alta de la tabla.

El conjunto local mostró dominio desde los primeros minutos. Al minuto 5, Youssef En Nesyri abrió el marcador tras una jugada colectiva dentro del área rival. El delantero marroquí volvió a aparecer en el 21′ para ampliar la ventaja con su segundo gol, reflejando la superioridad del Fenerbahçe en la primera mitad.

TE PUEDE INTERESAR: Octagón comienza a preparar su retiro tras más de cuatro décadas en los cuadriláteros

Edson Álvarez recibió tarjeta amarilla al minuto 25 por una falta táctica en el mediocampo. El mexicano cumplió con una labor de contención, ayudando a frenar los avances del Gaziantep, y fue sustituido al minuto 55 por el brasileño Fred, en un cambio que permitió al equipo mantener el control del partido.

Con el resultado ya definido en el marcador, el Fenerbahçe continuó ampliando la diferencia en los últimos minutos. Anderson Talisca anotó el tercer gol al minuto 81 con un disparo dentro del área y repitió al 88 para sellar la goleada. El Gaziantep sufrió además la expulsión de Myenty Abena al minuto 86, lo que facilitó la conclusión del encuentro para el equipo de Estambul.

Con esta victoria, el Fenerbahçe alcanzó 22 puntos y se mantiene en la tercera posición de la Superliga turca, solo detrás de Galatasaray (28 unidades) y Trabzonspor (23 puntos). El equipo dirigido por Burak Yılmaz acumula seis victorias en diez jornadas, reforzando su condición de contendiente al título.

Para Edson Álvarez, este partido representa un nuevo paso en su primera temporada en Turquía. El mediocampista mexicano continúa acumulando minutos y consolidándose como una pieza fija en el esquema del Fenerbahçe, demostrando su capacidad para alternar labores defensivas y ofensivas.

El próximo compromiso del equipo será ante Besiktas, en un duelo clave para mantenerse en la lucha por los primeros lugares del campeonato. La actuación del Fenerbahçe frente al Gaziantep deja en claro que el conjunto de Estambul mantiene ritmo y consistencia en la Superliga, mientras Álvarez sigue adaptándose al fútbol turco y fortaleciendo su presencia en el mediocampo.

Temas


Futbol
resultados

Localizaciones


Estambul

Personajes


Edson Álvarez

true

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, desmintió haber sido víctima de un segundo atentado en una vivienda de la Ciudad de México.

García Harfuch desmiente haber sido víctima de un segundo ataque en CDMX
Asesinan a balazos a Noé Pérez Urquidi, líder sindical de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, en Oaxaca.

Fiscalía de Oaxaca confirma asesinato de Noé Pérez Urquidi, líder sindical, en Salina Cruz
Asesinaron a balazos a Roberto Ramírez Zárate, síndico de Penjamillo, Michoacán.

Michoacán: Asesinan a balazos a Roberto Ramírez Zárate, síndico en Penjamillo; FGE investiga
Piperos bloquearon de manera parcial ambos sentidos de la carretera México-Toluca a la altura de las Plazas Outlet, dejando solo libre un carril en ambos sentidos para la circulación, exigen audiencia con las autoridades estatales para que los dejen trabajar, después de que se llevó a cabo la Operación Caudal en 48 municipios del Estado de México, en donde fueron asegurados varios pozos y pipas por Lucro Ilícito del Agua.

Conductores de pipas bloquean vialidades entre Edomex y la CDMX tras cierre de tomas clandestinas
El presidente Donald Trump habla con los periodistas mientras el secretario de Estado Marco Rubio, a la derecha, escucha a bordo del Air Force One mientras viaja de Kuala Lumpur, Malasia, a Tokio, Japón.

Si bien ‘le encantaría’ optar a un tercer mandato, Trump respalda a JD Vance y a Marco Rubio
El presidente chino, Xi Jinping, habla durante la cuarta sesión plenaria del XX Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) en Beijing el 23 de octubre de 2025.

Las conversaciones entre EU y China esbozan las tierras raras y la pausa arancelaria que Trump y Xi considerarán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi. Trump y Takaichi mantuvieron una “agradable” y “franca” conversación telefónica antes de su próximo encuentro.

Para la nueva primer ministro de Japón, la clave para conectar con Trump podría ser la camioneta Ford F-150

El despliegue naval de EEUU en el Caribe, al que se sumará el portaviones USS Gerald Ford, es el más grande desde la invasión a Panamá en 1989. FOTO:

En camino Portaviones USS Gerald Ford; llegaría al Caribe en una semana