Fenerbahçe golea al Gaziantep con participación de Edson Álvarez

El Fenerbahçe se impuso con claridad sobre el Gaziantep al vencerlo 4-0 en la jornada 10 de la Superliga de Turquía. Edson Álvarez, titular en el mediocampo, disputó 55 minutos del encuentro que consolidó al equipo de Estambul en la parte alta de la tabla.

El conjunto local mostró dominio desde los primeros minutos. Al minuto 5, Youssef En Nesyri abrió el marcador tras una jugada colectiva dentro del área rival. El delantero marroquí volvió a aparecer en el 21′ para ampliar la ventaja con su segundo gol, reflejando la superioridad del Fenerbahçe en la primera mitad.

TE PUEDE INTERESAR: Octagón comienza a preparar su retiro tras más de cuatro décadas en los cuadriláteros

Edson Álvarez recibió tarjeta amarilla al minuto 25 por una falta táctica en el mediocampo. El mexicano cumplió con una labor de contención, ayudando a frenar los avances del Gaziantep, y fue sustituido al minuto 55 por el brasileño Fred, en un cambio que permitió al equipo mantener el control del partido.