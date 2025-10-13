El mensaje de Gilberto Mora tras el Mundial Sub-20: fe y aprendizaje

La Selección Mexicana Sub-20 quedó fuera del Mundial tras perder en los Cuartos de Final frente a Argentina, pero para Gilberto Mora la participación en la justa fue un logro personal que lo llevó a expresar su satisfacción públicamente. A través de sus redes sociales, el mediocampista escribió: “Gracias Chile 2025. Un sueño hecho realidad. ‘Los tiempos de Dios son perfectos’”, mostrando cómo vivió la experiencia y el valor que le dio al torneo más allá del resultado.

El mensaje de Mora refleja su visión sobre el aprendizaje y la experiencia adquirida durante la competencia, en la que, a pesar de tener solo 16 años, se convirtió en un elemento clave para el equipo dirigido por Eduardo Arce. Durante el Mundial, Mora participó activamente en la ofensiva de México, sumando tres goles y dos asistencias que ayudaron al equipo a avanzar hasta los Cuartos de Final.

