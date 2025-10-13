México vs Ecuador: el Tri busca reacción tras la goleada ante Colombia
El equipo dirigido por Javier Aguirre busca recuperar confianza y cortar una racha negativa de siete derrotas en sus últimos nueve partidos contra selecciones de la CONMEBOL
La Selección Mexicana enfrentará este martes a Ecuador en el Estadio Akron de Guadalajara, en un partido amistoso que representa mucho más que una simple prueba de Fecha FIFA. Luego de la goleada 0-4 sufrida ante Colombia, el equipo dirigido por Javier Aguirre busca reencontrarse con el orden y la confianza antes de cerrar su calendario internacional de octubre.
El encuentro llega en un momento crítico para el Tri, que atraviesa una racha negativa frente a selecciones de la CONMEBOL. En sus últimos nueve compromisos ante rivales sudamericanos, México ha perdido siete, empatado uno y ganado solo una vez. Estos números han encendido las alarmas dentro del cuerpo técnico, que reconoce la necesidad de ajustar el funcionamiento y la mentalidad del grupo.
Por su parte, Ecuador arriba a este compromiso tras empatar 1-1 con Estados Unidos en su primer amistoso de la fecha. El equipo sudamericano, dirigido por Félix Sánchez Bas, ha mantenido una línea ascendente gracias a una generación de futbolistas que combina juventud y experiencia, muchos de ellos consolidados en ligas europeas. Su solidez y estilo físico lo han convertido en uno de los conjuntos más competitivos del continente.
El antecedente más reciente entre ambos equipos ocurrió en la Copa América 2024, cuando empataron 0-0 en la fase de grupos, resultado que significó la eliminación de México. Esa igualdad reforzó la tendencia de los últimos años: Ecuador no ha perdido ante el Tri en sus tres enfrentamientos más recientes, lo que agrega un componente anímico a favor de los sudamericanos.
El historial general muestra una ventaja mexicana. En 26 enfrentamientos, México suma 15 victorias, por cuatro de Ecuador y siete empates. Sin embargo, en los amistosos más recientes, el Tri ha tenido dificultades para imponer su estilo. El duelo más recordado entre ambas selecciones se remonta al Mundial de Corea-Japón 2002, cuando México ganó 2-1 con tantos de Jared Borgetti y Gerardo Torrado, mientras que Agustín Delgado marcó el primer gol de Ecuador en una Copa del Mundo.
El compromiso en Guadalajara marcará el vigésimo séptimo enfrentamiento entre ambos países y servirá como parte de la preparación rumbo al Mundial 2026, donde México será anfitrión.
El partido se jugará este martes 14 de octubre a las 20:30 horas (tiempo del centro de México) y será transmitido por TV Azteca, Azteca Deportes, Canal 5, TUDN y VIX+. Para el equipo mexicano, el duelo ante Ecuador será una nueva oportunidad para recuperar el rumbo y ofrecer señales de mejora bajo la dirección de Javier Aguirre.