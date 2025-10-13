México vs Ecuador: el Tri busca reacción tras la goleada ante Colombia

La Selección Mexicana enfrentará este martes a Ecuador en el Estadio Akron de Guadalajara, en un partido amistoso que representa mucho más que una simple prueba de Fecha FIFA. Luego de la goleada 0-4 sufrida ante Colombia, el equipo dirigido por Javier Aguirre busca reencontrarse con el orden y la confianza antes de cerrar su calendario internacional de octubre.

El encuentro llega en un momento crítico para el Tri, que atraviesa una racha negativa frente a selecciones de la CONMEBOL. En sus últimos nueve compromisos ante rivales sudamericanos, México ha perdido siete, empatado uno y ganado solo una vez. Estos números han encendido las alarmas dentro del cuerpo técnico, que reconoce la necesidad de ajustar el funcionamiento y la mentalidad del grupo.

Por su parte, Ecuador arriba a este compromiso tras empatar 1-1 con Estados Unidos en su primer amistoso de la fecha. El equipo sudamericano, dirigido por Félix Sánchez Bas, ha mantenido una línea ascendente gracias a una generación de futbolistas que combina juventud y experiencia, muchos de ellos consolidados en ligas europeas. Su solidez y estilo físico lo han convertido en uno de los conjuntos más competitivos del continente.