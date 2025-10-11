¡No se pudo... una vez más! Argentina elimina a México y avanza a Semifinales del Mundial Sub-20

Fútbol
/ 11 octubre 2025
    ¡No se pudo... una vez más! Argentina elimina a México y avanza a Semifinales del Mundial Sub-20
    La Selección Mexicana Sub-20 luchó con entrega ante Argentina, pero no logró capitalizar sus oportunidades y quedó eliminada en los Cuartos de Final del Mundial. FOTO: MEXSPORT

La Albiceleste se impuso 2-0 con goles de Carrizo y Silvetti, y se mete entre los cuatro mejores del mundo en la categoría juvenil. México se despide tras un torneo irregular

Argentina volvió a mostrar su poderío en las instancias decisivas y derrotó a México 2-0 en los Cuartos de Final del Mundial Sub-20.

Desde los primeros minutos, los dirigidos por Diego Placente dominaron el ritmo del encuentro con posesión, presión alta y contundencia frente al arco rival.

El primer golpe llegó al minuto 9, cuando Maher Carrizo aprovechó una desatención defensiva mexicana para abrir el marcador con un remate cruzado que venció al arquero tricolor.

TE PUEDE INTERESAR: Lions vs Chiefs: la gran cita del Sunday Night Football en la Semana 6 de la NFL

En la segunda parte, Mateo Silvetti selló la victoria tras una gran jugada colectiva, dejando sin reacción al conjunto azteca.

MÉXICO PELEÓ, PERO NO ALCANZÓ

El conjunto mexicano intentó responder con presión en campo rival y algunos destellos ofensivos, pero le faltó claridad para definir en el último tercio.

A pesar de los esfuerzos de jugadores como Gilberto Mora, Obed Vargas o en el segundo tiempo del “Chicha” Sánchez, el equipo nacional no logró romper el orden argentino.

La defensa albiceleste, encabezada por Dylan Gorosito y Tobías Ramírez, neutralizó los intentos del Tricolor, mientras que el arquero Santino Barbi mantuvo su arco en cero con atajadas clave.

México cerró así su participación en el torneo tras una campaña que mostró altibajos, pero también la aparición de jóvenes con proyección internacional.

ARGENTINA, ENTRE LOS CUATRO MEJORES DEL MUNDO

Con esta victoria, Argentina avanza a las Semifinales del Mundial Sub-20 con paso firme, reafirmando su papel de potencia en el futbol juvenil.

Maher Carrizo, elegido como jugador del partido, suma ya tres goles en el torneo y se perfila como una de las figuras a seguir en la recta final.

El cuadro sudamericano buscará su pase a la gran final ante el ganador del duelo entre Francia y Brasil, con la ilusión de sumar un nuevo título mundial en la categoría.

Por su parte, México regresa a casa con la experiencia de haber enfrentado a una generación argentina que promete ser protagonista en los próximos años.

Temas


Futbol
resultados
Copa Mundial de la FIFA

Localizaciones


Santiago

Organizaciones


Selección Mexicana De Futbol
Selección Argentina de Futbol

true

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Los diputados por Coahuila tuvieron este enfrentamiento en una reunión a puerta cerrada con directivos de CFE.

Coahuila: ¡Hay tiro! Por contratos de carbón, se agarran a golpes diputados federales
Javier Vargas Arias, empresario del sector citrícola, fue asesinado la mañana del miércoles en la vía pública del municipio de Álamo Temapache, en el norte de Veracruz, región reconocida por su alta producción de cítricos.

Veracruz: Reportan asesinato de Javier Vargas, empresario citrícola en Álamo Temapache
La Coca-Cola hecha en México se exporta a más de 20 países y es especialmente codiciada en Estados Unidos, donde los coleccionistas incluso pagan más por las botellas originales de vidrio .

¿De qué está hecha la Coca-Cola Mexicana?... y por qué bajará el azúcar en la bebida
Del ámbito federal, casi la mitad de recursos por aclarar corresponden al Poder Judicial.

Encuentra ASF anomalías por 5.1 mil millones de pesos en gasto de 2024
Trump ha desplegado fuerzas federales, como agentes de la Patrulla Fronteriza y de la Guardia Nacional, en diferentes ciudades bajo la excusa de altos índices de criminalidad y puesto como prioridad la detención de migrantes indocumentados. FOTO

Trump cancela planes para el despliegue inminente de tropas en San Francisco
Al inicio de su segundo mandato como presidente de EU, Trump designó a cárteles como grupos terroristas.

Insiste Donald Trump: ‘México está siendo gobernado por los cárteles’
Changpeng Zhao fue la primera persona en ser sentenciada a prisión por violar la ley que obliga a las instituciones financieras saber quiénes son sus clientes, monitorear las transacciones y presentar informes de actividad sospechosa. FOTO:

Donald Trump indulta al fundador de Binance, sentenciado por violar Ley de Secreto Bancario
El rey Carlos III de Gran Bretaña y a la reina Camila asistiendo a una oración ecuménica con el papa León XIV (C) en la Capilla Sixtina, en la Ciudad del Vaticano.

La Capilla Sixtina es testigo del histórico rezo entre el papa León XIV y el rey Carlos III