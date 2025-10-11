¡No se pudo... una vez más! Argentina elimina a México y avanza a Semifinales del Mundial Sub-20

Argentina volvió a mostrar su poderío en las instancias decisivas y derrotó a México 2-0 en los Cuartos de Final del Mundial Sub-20. Desde los primeros minutos, los dirigidos por Diego Placente dominaron el ritmo del encuentro con posesión, presión alta y contundencia frente al arco rival. El primer golpe llegó al minuto 9, cuando Maher Carrizo aprovechó una desatención defensiva mexicana para abrir el marcador con un remate cruzado que venció al arquero tricolor. TE PUEDE INTERESAR: Lions vs Chiefs: la gran cita del Sunday Night Football en la Semana 6 de la NFL

En la segunda parte, Mateo Silvetti selló la victoria tras una gran jugada colectiva, dejando sin reacción al conjunto azteca. MÉXICO PELEÓ, PERO NO ALCANZÓ El conjunto mexicano intentó responder con presión en campo rival y algunos destellos ofensivos, pero le faltó claridad para definir en el último tercio. A pesar de los esfuerzos de jugadores como Gilberto Mora, Obed Vargas o en el segundo tiempo del “Chicha” Sánchez, el equipo nacional no logró romper el orden argentino. La defensa albiceleste, encabezada por Dylan Gorosito y Tobías Ramírez, neutralizó los intentos del Tricolor, mientras que el arquero Santino Barbi mantuvo su arco en cero con atajadas clave. México cerró así su participación en el torneo tras una campaña que mostró altibajos, pero también la aparición de jóvenes con proyección internacional.