¡No se pudo... una vez más! Argentina elimina a México y avanza a Semifinales del Mundial Sub-20
La Albiceleste se impuso 2-0 con goles de Carrizo y Silvetti, y se mete entre los cuatro mejores del mundo en la categoría juvenil. México se despide tras un torneo irregular
Argentina volvió a mostrar su poderío en las instancias decisivas y derrotó a México 2-0 en los Cuartos de Final del Mundial Sub-20.
Desde los primeros minutos, los dirigidos por Diego Placente dominaron el ritmo del encuentro con posesión, presión alta y contundencia frente al arco rival.
El primer golpe llegó al minuto 9, cuando Maher Carrizo aprovechó una desatención defensiva mexicana para abrir el marcador con un remate cruzado que venció al arquero tricolor.
En la segunda parte, Mateo Silvetti selló la victoria tras una gran jugada colectiva, dejando sin reacción al conjunto azteca.
MÉXICO PELEÓ, PERO NO ALCANZÓ
El conjunto mexicano intentó responder con presión en campo rival y algunos destellos ofensivos, pero le faltó claridad para definir en el último tercio.
A pesar de los esfuerzos de jugadores como Gilberto Mora, Obed Vargas o en el segundo tiempo del “Chicha” Sánchez, el equipo nacional no logró romper el orden argentino.
La defensa albiceleste, encabezada por Dylan Gorosito y Tobías Ramírez, neutralizó los intentos del Tricolor, mientras que el arquero Santino Barbi mantuvo su arco en cero con atajadas clave.
México cerró así su participación en el torneo tras una campaña que mostró altibajos, pero también la aparición de jóvenes con proyección internacional.
ARGENTINA, ENTRE LOS CUATRO MEJORES DEL MUNDO
Con esta victoria, Argentina avanza a las Semifinales del Mundial Sub-20 con paso firme, reafirmando su papel de potencia en el futbol juvenil.
Maher Carrizo, elegido como jugador del partido, suma ya tres goles en el torneo y se perfila como una de las figuras a seguir en la recta final.
El cuadro sudamericano buscará su pase a la gran final ante el ganador del duelo entre Francia y Brasil, con la ilusión de sumar un nuevo título mundial en la categoría.
Por su parte, México regresa a casa con la experiencia de haber enfrentado a una generación argentina que promete ser protagonista en los próximos años.