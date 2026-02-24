El mexicano Ulises Dávila se declara culpable por amaño de partidos en Australia

El futbolista mexicano Ulises Dávila ya conoce la sanción que deberá cumplir tras el proceso legal que enfrentó en Australia por su implicación en un caso relacionado con apuestas deportivas. El Tribunal Local de Downing Centre, ubicado en Sídney, determinó que el exjugador surgido de las fuerzas básicas de Club Deportivo Guadalajara deberá pagar una multa económica luego de ser declarado culpable de participar en conductas vinculadas con el amaño de partidos.

De acuerdo con la resolución judicial, el mediocampista fue señalado por intervenir en acciones destinadas a provocar tarjetas amarillas de forma deliberada durante encuentros oficiales. Este tipo de prácticas forman parte de esquemas de manipulación asociados a mercados de apuestas, lo que derivó en el procedimiento legal en su contra.

TE PUEDE INTERESAR: FIFA pide informes por situación de seguridad en México rumbo al Mundial 2026

Como resultado, se le impuso una sanción de 11 mil dólares australianos. Aunque el tribunal consideró que sus actos no tuvieron impacto en el marcador final de los partidos investigados, también estableció que este tipo de comportamientos afectan la credibilidad de las competencias y vulneran los principios de integridad deportiva, motivo por el cual procedió el castigo económico.