El mexicano Ulises Dávila se declara culpable por amaño de partidos en Australia
El exjugador de Club Deportivo Guadalajara aceptó la resolución del tribunal y ofreció disculpas públicas
El futbolista mexicano Ulises Dávila ya conoce la sanción que deberá cumplir tras el proceso legal que enfrentó en Australia por su implicación en un caso relacionado con apuestas deportivas. El Tribunal Local de Downing Centre, ubicado en Sídney, determinó que el exjugador surgido de las fuerzas básicas de Club Deportivo Guadalajara deberá pagar una multa económica luego de ser declarado culpable de participar en conductas vinculadas con el amaño de partidos.
De acuerdo con la resolución judicial, el mediocampista fue señalado por intervenir en acciones destinadas a provocar tarjetas amarillas de forma deliberada durante encuentros oficiales. Este tipo de prácticas forman parte de esquemas de manipulación asociados a mercados de apuestas, lo que derivó en el procedimiento legal en su contra.
Como resultado, se le impuso una sanción de 11 mil dólares australianos. Aunque el tribunal consideró que sus actos no tuvieron impacto en el marcador final de los partidos investigados, también estableció que este tipo de comportamientos afectan la credibilidad de las competencias y vulneran los principios de integridad deportiva, motivo por el cual procedió el castigo económico.
Tras darse a conocer la sentencia, Dávila compartió un mensaje a través de sus redes sociales en el que reconoció la determinación de las autoridades y asumió su responsabilidad en los hechos.
“Se concluye un proceso legal que ha sido desafiante en mi vida. Respeto la decisión del Tribunal y acepto mi responsabilidad dentro de lo ocurrido”, expresó el futbolista en su comunicado.
En el mismo mensaje, también ofreció disculpas a las personas que pudieron verse afectadas por la situación y agradeció el respaldo recibido durante el desarrollo del proceso. Señaló que esta experiencia representa una oportunidad para reflexionar sobre sus decisiones y reiteró su intención de conducirse con responsabilidad en el futuro.
El jugador mexicano, de 34 años, se desempeñaba como capitán del Macarthur FC dentro de la A-League, donde llegó a consolidarse como uno de los futbolistas extranjeros con mayor regularidad en temporadas recientes.
Sin embargo, tras el fallo emitido por el tribunal australiano, su continuidad dentro del futbol profesional queda en entredicho. La naturaleza del caso y la sanción impuesta podrían limitar sus opciones de integrarse a otro club en el corto plazo, mientras define los siguientes pasos en su carrera deportiva luego de este episodio legal.