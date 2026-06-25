El milagro de Tamaulipas: Se perdió su perrita, pero los festejos de la Selección Mexicana la ayudaron a encontrarla

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    El milagro de Tamaulipas: Se perdió su perrita, pero los festejos de la Selección Mexicana la ayudaron a encontrarla
    Gorda, perrita desaparecida en Ciudad Victoria, fue encontrada gracias a los festejos por la victoria de México ante Chequia en el Mundial 2026. FOTO: ESPECIAL

“Gordita” fue hallada durante los festejos por el triunfo de México en el Mundial 2026, tras aparecer en una transmisión viral

La euforia por el triunfo de México en el Mundial 2026 dejó una historia con final feliz en Tamaulipas. Mientras aficionados celebraban en Ciudad Victoria la victoria del Tri por 3-0 ante Chequia, una familia logró encontrar a su perrita desaparecida desde hacía casi un mes gracias a una transmisión en vivo.

La mascota, llamada “Gorda”, se extravió el 24 de mayo en la colonia Lomas de Guadalupe, por lo que su dueña, Ale García, inició una búsqueda en redes sociales y pidió apoyo ciudadano para localizarla.

Durante semanas recibió reportes de posibles avistamientos, pero ninguno había permitido el reencuentro.

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Todo cambió la noche del 24 de junio, cuando los festejos por la tercera victoria de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo se apoderaron de la capital tamaulipeca.

Entre música, banderas y gritos de apoyo al Tri, una transmisión de la página Carretoneando mostró a una perrita en brazos de un joven que participaba en la celebración.

La imagen llegó al hermano de Ale, quien de inmediato reconoció a Gorda y avisó a la familia.

Sin perder tiempo, la dueña salió junto con un familiar para buscarla entre los aficionados, aun sin tener certeza de que pudiera encontrarla en medio del ambiente mundialista.

El caso se hizo viral porque la escena unió la fiesta futbolera con la emoción de una familia que llevaba semanas esperando noticias. En el video, la mascota aparecía como una aficionada más, acompañada por la frase “Hasta el perro anda festejando”.

Finalmente, Gorda fue recuperada y regresó con su familia, convirtiéndose en una de las historias más emotivas que dejó el México vs Chequia fuera de la cancha.

En Tamaulipas, el festejo mundialista no solo celebró otro triunfo del Tri: también permitió que una dueña volviera a abrazar a su perrita perdida.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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