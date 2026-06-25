Ecuador tumba a Alemania en Nueva Jersey y avanza a 16avos del Mundial 2026

Ecuador convirtió la urgencia en una noche de orgullo mundialista. La Tricolor venció 2-1 a Alemania en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey y firmó uno de los golpes más sonoros del Mundial 2026. Derrotó al líder del Grupo E, rompió el paso perfecto de la Mannschaft y se metió a los dieciseisavos de Final como mejor tercer lugar. El partido comenzó cuesta arriba para los sudamericanos. Alemania, que ya tenía asegurado el primer puesto tras sus triunfos sobre Curazao y Costa de Marfil, pegó de inmediato con Leroy Sané, quien aprovechó una acción rápida para adelantar a los europeos y poner a Ecuador contra la pared.

En ese momento, el panorama era claro: la derrota dejaba prácticamente fuera a los dirigidos por Sebastián Beccacece. Pero Ecuador no se quebró. Con Moisés Caicedo como eje de intensidad y Nilson Angulo como agitador ofensivo, la Tricolor respondió con personalidad.

Apenas unos minutos después del golpe alemán, Angulo encontró espacio fuera del área y sacó un disparo colocado para empatar el partido, encender a la afición ecuatoriana y devolverle vida a una selección que llegó a la última jornada sin margen de error. La remontada tomó forma en el complemento, cuando Gonzalo Plata castigó un error defensivo y firmó el 2-1 que cambió por completo la historia del Grupo E. Alemania intentó reaccionar con posesión y centros al área, pero Ecuador defendió con orden, sufrió cuando debía hacerlo y convirtió cada despeje en un paso más hacia la clasificación. El triunfo tuvo doble valor: además de vencer a una potencia mundial, Ecuador pasó de estar al borde de la eliminación a instalarse entre los mejores terceros lugares del torneo. La Tricolor cerró la fase de grupos con cuatro puntos, suficientes para seguir con vida y llevar a Sudamérica otra alegría en la Copa del Mundo.

COSTA DE MARFIL VENCE A CURAZAO Y ESTÁ EN 16AVOS La otra historia del Grupo E se escribió en Filadelfia, donde Costa de Marfil no dejó margen a la sorpresa y venció 2-0 a Curazao para asegurar su lugar en los dieciseisavos de Final. El conjunto africano llegó con ventaja en la tabla y dependía de sí mismo, pero no se conformó con administrar el empate y esto lo hizo en los pies de su atacante, Nicolas Pépé al minuto 7 y al 64’. Salió a imponer condiciones, golpeó en los momentos clave y dejó sin opciones a un Curazao que necesitaba ganar para sostener su sueño mundialista. Con ese resultado, los marfileños cerraron como segundos del sector y acompañaron a Alemania y Ecuador en la siguiente ronda.

El Grupo E terminó con tres clasificados y una postal inesperada: Ecuador, obligado a ganar, tumbó a Alemania y transformó una jornada de presión en una noche de hazaña mundialista.

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