¿El nuevo ‘Rey Midas’?: Antonio Mohamed entra al grupo de técnicos más ganadores tras el Apertura 2025

Fútbol
/ 15 diciembre 2025
    ¿El nuevo ‘Rey Midas’?: Antonio Mohamed entra al grupo de técnicos más ganadores tras el Apertura 2025
    Antonio Mohamed suma su quinto título de liga en México, ahora con el bicampeonato de Toluca. FOTO: MEXSPORT
Corin Zúñiga
por Corin Zúñiga

COMPARTIR

TEMAS


Futbol

Localizaciones


Toluca

Personajes


Antonio Mohamed

Organizaciones


Liga MX
Toluca FC

”El Turco” alcanzó su quinto campeonato como director técnico en la Liga MX tras guiar a los Diablos Rojos de Toluca al bicampeonato del Apertura 2025, logrado ante Tigres de la UANL

Antonio “El Turco” Mohamed volvió a situarse en el centro de la conversación histórica de la Liga MX tras conquistar su quinto campeonato como director técnico, ahora al frente de los Diablos Rojos de Toluca, con quienes firmó el bicampeonato del Apertura 2025. La corona llegó luego de una final cerrada ante los Tigres de la UANL, definida en tanda de penaltis, y ratificó la vigencia de un proyecto que apostó por la estabilidad en el banquillo y por decisiones puntuales en momentos clave.

La ruta de Mohamed como campeón en el futbol mexicano comenzó en el Apertura 2012 con Tijuana, en una final que marcó el crecimiento de los Xolos en Primera División y que tuvo como rival, de forma simbólica, al propio Toluca. Más tarde, el técnico argentino levantó el título con el América en el Apertura 2014, y volvió a hacerlo con Monterrey en el Apertura 2019. Su etapa actual con los escarlatas ha sido la más constante: campeón en el Clausura 2025 y nuevamente en el Apertura 2025, para sellar el bicampeonato.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Fechas confirmadas!: Clausura 2026 arrancará el 9 de enero y terminará antes del Mundial 2026

Con este quinto trofeo, Antonio Mohamed dejó atrás a Enrique Meza, quien cerró su carrera con cuatro campeonatos, y alcanzó a Víctor Manuel Vucetich y Manuel Lapuente, ambos con cinco títulos de liga. El siguiente escalón lo ocupan Raúl Cárdenas, con seis, y Ricardo Ferretti junto a Ignacio Trelles, quienes encabezan la lista histórica con siete campeonatos cada uno.

El logro adquiere un matiz especial al tratarse de un bicampeonato en torneos cortos, una situación poco frecuente en el futbol mexicano. Antes de Mohamed, solo Hugo Sánchez, Gustavo Matosas, Diego Cocca y André Jardine habían logrado defender un título en este formato. Jardine, además, es el único que ha conseguido un tricampeonato, un parámetro que sirve de referencia para medir la dificultad de repetir campeonatos consecutivos.

Desde el ángulo estadístico, Mohamed se consolidó como el entrenador argentino más ganador en la Liga MX. Los técnicos de esa nacionalidad suman 19 títulos en total, solo por detrás de los estrategas mexicanos. En los últimos años, la influencia argentina ha sido constante, y cinco de los campeonatos recientes conseguidos por entrenadores de ese país llevan la firma del actual técnico del Toluca.

El quinto título no solo amplía el palmarés personal de Antonio Mohamed. También lo mantiene vigente dentro de la discusión histórica del futbol mexicano, con margen para seguir escalando posiciones entre los entrenadores más campeones de la liga.

Temas


Futbol

Localizaciones


Toluca

Personajes


Antonio Mohamed

Organizaciones


Liga MX
Toluca FC

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Las obras para reconfigurar áreas urbanas en pro del Mundial 2026 son realizadas con el erario público, sin embargo también actividades de la propia Federación.

FIFA logró convenios ‘más que leoninos’ con gobiernos de CDMX y Monterrey para Mundial 2026: Reforma
Un quinto fue detenido en Nueva Orleans mientras planeaba otro atentado, según el jefe del FBI.

FBI detiene una célula pro palestina que planeaba un ataque terrorista para la víspera de Año Nuevo
Los hechos se registraron la tarde del domingo en el municipio de Apodaca, Nuevo León, presuntamente debido al exceso de velocidad y el pavimento resbaladizo

IMSS confirma 58 lesionados por la volcadura de camión en NL
El mandamiento judicial había sido girado por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud.

Gertz le retiró la orden de aprehensión a Raúl Rocha antes de dejar la FGR
Elementos de seguridad mantienen presencia reforzada en las inmediaciones de la playa de Bondi, en Sídney, tras el ataque armado ocurrido durante una celebración de Janucá que dejó decenas de víctimas.

Autoridades australianas identifican a padre e hijo como responsables del atentado en la playa de Bondi.

Spotify sufrió una caída global este 15 de diciembre de 2025. Usuarios reportaron fallas en la app, el servidor y la reproducción de música en varios países.

¿Se cayó Spotify?... Usuarios reportan caída de la plataforma de música
El bicampeonato del Toluca en el Apertura 2025 lo colocó a la altura de Chivas en títulos de Liga MX.

¿Más grande que Chivas?... Toluca iguala al Guadalajara como el segundo equipo con más campeonatos en Liga Mx
Las autoridades investigan un aparente homicidio tras localizar heridas de arma blanca en ambos cuerpos, mientras un familiar es interrogado.

Hallan muertos al actor y director Rob Reiner y su esposa en su residencia de Los Ángeles