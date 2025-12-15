¿El nuevo ‘Rey Midas’?: Antonio Mohamed entra al grupo de técnicos más ganadores tras el Apertura 2025

Antonio “El Turco” Mohamed volvió a situarse en el centro de la conversación histórica de la Liga MX tras conquistar su quinto campeonato como director técnico, ahora al frente de los Diablos Rojos de Toluca, con quienes firmó el bicampeonato del Apertura 2025. La corona llegó luego de una final cerrada ante los Tigres de la UANL, definida en tanda de penaltis, y ratificó la vigencia de un proyecto que apostó por la estabilidad en el banquillo y por decisiones puntuales en momentos clave.

La ruta de Mohamed como campeón en el futbol mexicano comenzó en el Apertura 2012 con Tijuana, en una final que marcó el crecimiento de los Xolos en Primera División y que tuvo como rival, de forma simbólica, al propio Toluca. Más tarde, el técnico argentino levantó el título con el América en el Apertura 2014, y volvió a hacerlo con Monterrey en el Apertura 2019. Su etapa actual con los escarlatas ha sido la más constante: campeón en el Clausura 2025 y nuevamente en el Apertura 2025, para sellar el bicampeonato.

Con este quinto trofeo, Antonio Mohamed dejó atrás a Enrique Meza, quien cerró su carrera con cuatro campeonatos, y alcanzó a Víctor Manuel Vucetich y Manuel Lapuente, ambos con cinco títulos de liga. El siguiente escalón lo ocupan Raúl Cárdenas, con seis, y Ricardo Ferretti junto a Ignacio Trelles, quienes encabezan la lista histórica con siete campeonatos cada uno.

El logro adquiere un matiz especial al tratarse de un bicampeonato en torneos cortos, una situación poco frecuente en el futbol mexicano. Antes de Mohamed, solo Hugo Sánchez, Gustavo Matosas, Diego Cocca y André Jardine habían logrado defender un título en este formato. Jardine, además, es el único que ha conseguido un tricampeonato, un parámetro que sirve de referencia para medir la dificultad de repetir campeonatos consecutivos.