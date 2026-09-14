¡Entrada gratis! Saltillo Soccer recibe a Irritilas en la Copa Promesas 2026

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    ¡Entrada gratis! Saltillo Soccer recibe a Irritilas en la Copa Promesas 2026
    El Estadio Olímpico de Saltillo será sede del primer partido como local de los Coyotes en la Copa Promesas. FOTO: SALTILLO SOCCER

Los Coyotes disputarán este martes su primer partido como locales en el torneo Sub-21, donde buscarán mantener el paso ganador ante un rival conocido

Saltillo Soccer volverá a la cancha este martes 15 de septiembre para disputar la segunda jornada de la Copa Promesas 2026-27, en un encuentro que tendrá un atractivo adicional para la afición: la entrada será gratuita gracias a una invitación de los patrocinadores del equipo.

Los Coyotes recibirán a Irritilas FC en el Estadio Olímpico de Saltillo, en punto de las 17:00 horas, con la intención de sumar nuevamente tres puntos y mantenerse en la parte alta del Grupo 3.

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El duelo representará el primer compromiso como local de Saltillo Soccer dentro de esta competencia, por lo que el club invitó a sus seguidores a acudir al inmueble y acompañar al equipo en su camino por el torneo juvenil.

Además de poder asistir sin costo, los aficionados tendrán la posibilidad de seguir el partido a través de Multimedios Canal 6.3 y el canal de YouTube de Telediario Coahuila En Vivo.

LA MANADA BUSCA MANTENER EL PASO EN LA COPA PROMESAS

Los Coyotes llegan a esta jornada después de debutar con una victoria de 3-0 sobre Club Calor. En aquel encuentro, Yair Nuncio, Edwin Rodríguez y Julio Rodríguez fueron los encargados de marcar los goles del conjunto saltillense.

Con ese resultado, Saltillo Soccer sumó sus primeras tres unidades y se colocó en la parte alta de la clasificación de su grupo. Ahora tendrá enfrente a Irritilas FC, equipo que también consiguió un triunfo en su presentación y que llega con tres puntos.

El cuadro lagunero derrotó 2-1 a Santos Laguna en su primer partido, por lo que el enfrentamiento de este martes será importante para definir el rumbo del sector.

El Grupo 3 está integrado por Saltillo Soccer, Irritilas FC, Santos Laguna y Club Calor. Después de la primera jornada, los Coyotes cuentan con una diferencia de goles de +3, mientras que Irritilas registra +1.

UN TORNEO PARA IMPULSAR A LOS JÓVENES

La Copa Promesas es una competencia nacional de categoría Sub-21 organizada dentro de la nueva estructura del futbol mexicano. En su primera edición participan 64 equipos de Liga MX, Liga Premier y Liga TDP, distribuidos en 16 grupos regionales.

Los planteles están conformados por futbolistas nacidos a partir de 2005 y el torneo contempla, además de los partidos, visorías de clubes de la Liga MX y de la Selección Nacional de México.

Para Saltillo Soccer, el certamen representa una oportunidad adicional de darle actividad a sus jugadores jóvenes y competir frente a equipos con distintos procesos de formación.

Este martes, los Coyotes buscarán aprovechar su condición de local y el respaldo de la afición para conseguir su segunda victoria en la Copa Promesas. La cita es a las 17:00 horas en el Estadio Olímpico, con acceso gratuito para los seguidores.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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