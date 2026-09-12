Saltillo Soccer vence 2-0 a Correcaminos y suma su tercer triunfo consecutivo

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    Saltillo Soccer vence 2-0 a Correcaminos y suma su tercer triunfo consecutivo
    Héctor Martínez marcó el segundo gol de Saltillo Soccer al minuto 65. FOTO: SALTILLO SOCCER

El conjunto saltillense dominó el encuentro ante la UAT y extendió su racha positiva después de sus triunfos ante Real Apodaca y Club Calor

Saltillo Soccer continúa con paso firme en el inicio de la temporada 2026-27. Los Coyotes consiguieron su tercera victoria consecutiva al derrotar 2-0 a Correcaminos, en un encuentro disputado en casa que dominaron de principio a fin.

El conjunto saltillense mostró el control del partido desde los primeros minutos y generó las oportunidades necesarias para quedarse con los tres puntos. Aunque el marcador no se movió durante buena parte del primer tiempo, la insistencia local encontró recompensa antes del descanso.

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Al minuto 41, Ángel Crespo apareció para abrir el marcador y darle ventaja a Saltillo Soccer. Con el 1-0, los Coyotes se marcharon al medio tiempo con la posibilidad de manejar el encuentro durante la segunda parte.

La escuadra saltillense mantuvo el control tras la reanudación y amplió la diferencia al minuto 65, cuando Héctor Martínez marcó el segundo tanto de la noche. El gol permitió a los locales jugar con mayor tranquilidad en el tramo final y encaminar el resultado.

La UAT no encontró la manera de revertir la situación y Saltillo Soccer conservó la ventaja hasta el silbatazo final, con lo que sumó otros tres puntos en su cancha.

COYOTES CAMBIAN EL RUMBO DEL ARRANQUE

El triunfo ante la UAT representa el tercer resultado positivo consecutivo para Saltillo Soccer, que ha conseguido darle la vuelta a un comienzo complicado en la Liga Premier Serie A.

Los Coyotes iniciaron la temporada con una derrota frente a La Tribu de Ciudad Juárez, pero reaccionaron apenas unos días después al conseguir su primera victoria del torneo ante Real Apodaca.

Posteriormente, el equipo saltillense debutó en la Copa Promesas con un triunfo de 3-0 sobre Club Calor, gracias a los goles de Yair Nuncio, Edwin Rodríguez y Julio Rodríguez.

Ahora, con la victoria 2-0 ante la UAT, Saltillo Soccer mantiene su racha positiva y continúa sumando confianza en sus compromisos de la campaña. El equipo deberá seguir alternando su participación en la Liga Premier y la Copa Promesas, competencias en las que busca consolidar su proyecto deportivo.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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