Erik Lira al Mónaco: habría acuerdo con Cruz Azul; ¿qué falta para su fichaje?

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    Erik Lira al Mónaco: habría acuerdo con Cruz Azul; ¿qué falta para su fichaje?
    Erik Lira apunta a la Ligue 1, aunque su llegada al Mónaco depende de que el club libere una plaza de extracomunitario. FOTO: GETTY IMAGES

Cruz Azul recibiría ocho millones de euros fijos y tres más en variables por el 80 por ciento del pase del mediocampista mexicano

Erik Lira estaría a un paso de dejar Cruz Azul para jugar en Europa. El AS Mónaco habría cerrado un acuerdo económico por el mediocampista mexicano, según reportes publicados este viernes 28 de agosto de 2026. Sin embargo, la incorporación todavía depende de liberar una plaza de extracomunitario.

¿Cuánto pagaría Mónaco por Erik Lira?

De acuerdo con David Espinosa, de Fox Sports, la negociación contempla ocho millones de euros fijos y tres millones adicionales en bonos y variables por el 80 por ciento del pase. Excélsior coincide con esas condiciones, aunque los clubes aún no han oficializado la operación.

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El diario además señala que el futbolista firmaría por cinco temporadas y podría viajar durante el fin de semana, siempre que no surjan contratiempos. El contrato y el traslado siguen sujetos a que se resuelvan los pendientes administrativos.

¿Qué falta para concretar el fichaje?

El obstáculo es el cupo de jugadores extracomunitarios del Mónaco. Fox Sports identifica la posible salida del delantero estadounidense Folarin Balogun como una vía para abrir espacio al mexicano. Por ello, el entendimiento entre directivas todavía no equivale a una incorporación consumada.

Lira, de 26 años, habría privilegiado el proyecto europeo sobre una propuesta del Al Jazira de Emiratos Árabes Unidos. Su siguiente destino sería la Ligue 1 de Francia, después de consolidarse en La Máquina y disputar el Mundial 2026 con la Selección Mexicana.

Formado en Pumas y con un paso por Necaxa, llegó a Cruz Azul en enero de 2022. Su ficha oficial registra 346 minutos y cuatro titularidades en la pasada Copa del Mundo, experiencia que acompañaría su primera aventura en el futbol europeo.

Además de la liga francesa, el proyecto monegasco ofrece competencia continental: el club aseguró su presencia en la Conference League 2026-2027. Para Lira, el siguiente paso depende del registro; para Cruz Azul, el acuerdo perfila la salida de uno de sus referentes. El anuncio oficial aún está pendiente.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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