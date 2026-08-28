Reportan depresión de Julián Álvarez: ¿qué pasó con su fichaje al Barcelona?

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    Reportan depresión de Julián Álvarez: ¿qué pasó con su fichaje al Barcelona?
    El Atlético de Madrid mantiene su negativa a negociar con el Barcelona la salida del delantero argentino Julián Álvarez. FOTO: ESPECIAL

El argentino retomó el trabajo individual, pero no jugará ante Sevilla; el club no ha confirmado públicamente el diagnóstico

Julián Álvarez habría sido diagnosticado con depresión y entregado un informe médico al Atlético de Madrid, según un reporte atribuido a El Partidazo de COPE. La versión circula en medio del conflicto por su posible fichaje con el Barcelona, pero ni el jugador ni el club han confirmado públicamente ese diagnóstico.

El Atlético explicó sus ausencias por una “indisposición”. Por ello, no puede presentarse como un hecho que el argentino tenga depresión ni que el bloqueo de su traspaso sea la causa de un eventual cuadro clínico.

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¿QUÉ PASA CON JULIÁN ÁLVAREZ?

Este viernes 28 de agosto, el atacante regresó por la tarde al Centro Deportivo de Majadahonda y realizó una sesión individual con un preparador físico, de acuerdo con información de EFE. Antes había faltado a tres entrenamientos grupales: miércoles, jueves y viernes por la mañana.

El regreso no modificó su baja para visitar al Sevilla este sábado 29 de agosto, en la tercera jornada de LaLiga. Diego Simeone confirmó que no contará con él y expresó su intención de ayudarlo a recuperar su importancia dentro del equipo.

¿POR QUÉ SE FRENÓ SU LLEGADA AL BARCELONA?

El Consejo de Administración del Atlético respaldó por unanimidad la decisión de no negociar su salida al conjunto catalán. En un comunicado, la entidad sostuvo que el Barcelona no cumplió sus requisitos de profesionalismo, ética y respeto para abordar una operación.

Joan Laporta había reiterado el interés azulgrana y la vigencia de su oferta. La postura madrileña cerró esa vía, mientras la prensa española mantiene al Arsenal entre las alternativas para el atacante, cuyo futuro continúa abierto. Su contrato con el Atlético de Madrid sigue vigente hasta el año 2030.

El conflicto también alcanzó las tribunas: un sector de la afición lo abucheó en su reaparición ante Villarreal. Sin embargo, ese contexto deportivo no sustituye una confirmación médica. Su vuelta al trabajo individual es la novedad más reciente; el supuesto diagnóstico sigue siendo una versión periodística.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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