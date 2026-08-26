Erik Lira sacrifica casi 40% de su sueldo para fichar con Mónaco

El sueño europeo le costará caro a Erik Lira. El mediocampista mexicano está dispuesto a renunciar a casi 40 por ciento del sueldo que percibe en Cruz Azul para facilitar su fichaje con el AS Mónaco y competir en la Ligue 1 de Francia.

De acuerdo con ESPN, el “Pitbull” es uno de los futbolistas mejor pagados de La Máquina, pero aceptó reducir sus ingresos ante la posibilidad de dar el salto al Viejo Continente.

Su decisión habría sido clave para convencer al club del Principado de insistir por sus servicios y presentar tres propuestas a Cruz Azul.

Las negociaciones se encuentran en su fase final, aunque el traspaso todavía no ha sido anunciado oficialmente.