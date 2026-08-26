Erik Lira sacrifica casi 40% de su sueldo para fichar con Mónaco
El mediocampista mexicano tendría acordado un contrato por cinco años y espera autorización para viajar a Francia y presentar exámenes médicos
El sueño europeo le costará caro a Erik Lira. El mediocampista mexicano está dispuesto a renunciar a casi 40 por ciento del sueldo que percibe en Cruz Azul para facilitar su fichaje con el AS Mónaco y competir en la Ligue 1 de Francia.
De acuerdo con ESPN, el “Pitbull” es uno de los futbolistas mejor pagados de La Máquina, pero aceptó reducir sus ingresos ante la posibilidad de dar el salto al Viejo Continente.
Su decisión habría sido clave para convencer al club del Principado de insistir por sus servicios y presentar tres propuestas a Cruz Azul.
Las negociaciones se encuentran en su fase final, aunque el traspaso todavía no ha sido anunciado oficialmente.
La operación podría alcanzar 10 millones de euros: siete millones fijos y tres más en variables por 80 por ciento de los derechos del seleccionado nacional.
Lira ya tendría acordado un contrato por cinco temporadas y estaría a la espera de recibir autorización para viajar a Francia, presentar exámenes médicos y firmar.
El Mónaco ahora necesita liberar una plaza de extranjero; la posible salida de Folarin Balogun hacia la Premier League ayudaría a destrabar ese punto.
El sacrificio confirma la postura expresada por el jugador después de conquistar el Campeón de Campeones: “Yo tengo un sueño y no dejaré de pelear hasta conseguirlo. No va a quedar en mí”, declaró al reiterar que Europa era su prioridad.
El seleccionado mexicano incluso rechazó una oferta del Al Jazira de Emiratos Árabes Unidos, que habría colocado 14 millones de dólares sobre la mesa y le ofrecía un salario cercano a tres millones por temporada.
Su prioridad no fue el contrato más lucrativo, sino probarse en una de las principales ligas europeas.
Mientras se resuelven los últimos detalles, Joel Huiqui no contemplaría al capitán celeste para visitar al Necaxa en la Jornada 6 del Apertura 2026.
Si el acuerdo se concreta, Lira dejará La Noria cuatro años después de su llegada y coincidirá en Mónaco con el director deportivo mexicano Carlos Aviña.