Erik Lira sacrifica casi 40% de su sueldo para fichar con Mónaco

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/
    Erik Lira sacrifica casi 40% de su sueldo para fichar con Mónaco
    Erik Lira priorizó el reto de jugar en Europa y está cerca de despedirse de Cruz Azul para comenzar una nueva etapa en la Ligue 1. FOTO: ESPECIAL

El mediocampista mexicano tendría acordado un contrato por cinco años y espera autorización para viajar a Francia y presentar exámenes médicos

El sueño europeo le costará caro a Erik Lira. El mediocampista mexicano está dispuesto a renunciar a casi 40 por ciento del sueldo que percibe en Cruz Azul para facilitar su fichaje con el AS Mónaco y competir en la Ligue 1 de Francia.

De acuerdo con ESPN, el “Pitbull” es uno de los futbolistas mejor pagados de La Máquina, pero aceptó reducir sus ingresos ante la posibilidad de dar el salto al Viejo Continente.

Su decisión habría sido clave para convencer al club del Principado de insistir por sus servicios y presentar tres propuestas a Cruz Azul.

Las negociaciones se encuentran en su fase final, aunque el traspaso todavía no ha sido anunciado oficialmente.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/me-cerraron-las-puertas-chino-huerta-llega-a-cdmx-para-firmar-con-pumas-CG23075997

La operación podría alcanzar 10 millones de euros: siete millones fijos y tres más en variables por 80 por ciento de los derechos del seleccionado nacional.

Lira ya tendría acordado un contrato por cinco temporadas y estaría a la espera de recibir autorización para viajar a Francia, presentar exámenes médicos y firmar.

El Mónaco ahora necesita liberar una plaza de extranjero; la posible salida de Folarin Balogun hacia la Premier League ayudaría a destrabar ese punto.

El sacrificio confirma la postura expresada por el jugador después de conquistar el Campeón de Campeones: “Yo tengo un sueño y no dejaré de pelear hasta conseguirlo. No va a quedar en mí”, declaró al reiterar que Europa era su prioridad.

El seleccionado mexicano incluso rechazó una oferta del Al Jazira de Emiratos Árabes Unidos, que habría colocado 14 millones de dólares sobre la mesa y le ofrecía un salario cercano a tres millones por temporada.

Su prioridad no fue el contrato más lucrativo, sino probarse en una de las principales ligas europeas.

Mientras se resuelven los últimos detalles, Joel Huiqui no contemplaría al capitán celeste para visitar al Necaxa en la Jornada 6 del Apertura 2026.

Si el acuerdo se concreta, Lira dejará La Noria cuatro años después de su llegada y coincidirá en Mónaco con el director deportivo mexicano Carlos Aviña.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Fichajes
Futbol
Ligue 1

Localizaciones


Mónaco

Organizaciones


Cruz Azul
Liga MX

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Guerra comercial

Guerra comercial
true

Entregaron a Rocha... pero el estado de Sinaloa: Loret de Mola

Sheinbaum anunció que enviará al Congreso una iniciativa para impedir que personas con doble nacionalidad puedan ocupar la Presidencia de México o una gubernatura.

‘Debe ser mexicano’... iniciativa para restringir doble nacionalidad es para evitar injerencias, aclara Sheinbaum
El precio del huevo varía según la región y el establecimiento; en algunas zonas del país el kilogramo supera los 80 pesos, de acuerdo con datos de mercado.

Precio del huevo se dispara 7.92% en agosto y registra uno de sus mayores aumentos en 20 años, INEGI
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Tormenta intensa a México con 48 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
El espacio de la calle frente a una vivienda no pertenece al propietario del inmueble. Sin embargo, existen restricciones para estacionarse.

¿Puede mi vecino estacionarse afuera de mi casa?... Esto dice la ley en México
Tim Curry, reconocido por interpretar a Frank-N-Furter y Pennywise, murió a los 80 años en su residencia de Los Ángeles; aún no se informa la causa.

Muere Tim Curry, actor de ‘The Rocky Horror Picture Show’ e ‘It’, a los 80 años
Meta acordó modificar Facebook e Instagram para reducir el uso prolongado entre adolescentes, con límites de tiempo, restricciones nocturnas y controles parentales.

Meta pagará hasta 17 mil millones de dólares por acuerdo sobre uso de redes sociales en menores