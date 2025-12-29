Error de Johan Vásquez marca la derrota del Genoa ante la Roma en la Serie A

La Roma cerró el año con una victoria que le permitió sostener su paso en la parte alta de la Serie A, luego de imponerse 3-1 al Genoa en el Estadio Olímpico, en partido correspondiente a la Jornada 17. El resultado mantuvo al conjunto capitalino cerca de los puestos de pelea por el Scudetto, mientras que el equipo visitante volvió a complicarse en la tabla y quedó nuevamente cerca de la zona de descenso.

Para el Genoa, el encuentro dejó un balance negativo tanto en lo colectivo como en lo individual. El defensa mexicano Johan Vásquez fue titular y disputó todo el partido, aunque estuvo involucrado en la acción que abrió el marcador y tuvo una tarde discreta en labores defensivas, en un contexto general complicado para su equipo.

El partido comenzó sin un claro dominador, con ambos equipos disputando el control del balón en el medio campo. Sin embargo, la paridad se rompió al minuto 13. Tras un despeje defensivo del Genoa, la jugada continuó con un balón elevado hacia zona comprometida. Johan Vásquez, en su intento por anticipar, desvió la pelota, lo que dejó el esférico a modo para Matías Soulé, quien definió sin oposición para el 1-0 de la Roma.