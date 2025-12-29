Error de Johan Vásquez marca la derrota del Genoa ante la Roma en la Serie A
El conjunto local resolvió el partido antes del descanso, mientras que el equipo visitante, con el mexicano como titular, volvió a quedar cerca de la zona de descenso al cierre de 2025
La Roma cerró el año con una victoria que le permitió sostener su paso en la parte alta de la Serie A, luego de imponerse 3-1 al Genoa en el Estadio Olímpico, en partido correspondiente a la Jornada 17. El resultado mantuvo al conjunto capitalino cerca de los puestos de pelea por el Scudetto, mientras que el equipo visitante volvió a complicarse en la tabla y quedó nuevamente cerca de la zona de descenso.
Para el Genoa, el encuentro dejó un balance negativo tanto en lo colectivo como en lo individual. El defensa mexicano Johan Vásquez fue titular y disputó todo el partido, aunque estuvo involucrado en la acción que abrió el marcador y tuvo una tarde discreta en labores defensivas, en un contexto general complicado para su equipo.
El partido comenzó sin un claro dominador, con ambos equipos disputando el control del balón en el medio campo. Sin embargo, la paridad se rompió al minuto 13. Tras un despeje defensivo del Genoa, la jugada continuó con un balón elevado hacia zona comprometida. Johan Vásquez, en su intento por anticipar, desvió la pelota, lo que dejó el esférico a modo para Matías Soulé, quien definió sin oposición para el 1-0 de la Roma.
El gol modificó el desarrollo del encuentro. Con ventaja en el marcador, la Roma ganó confianza y comenzó a circular el balón con mayor velocidad. Cinco minutos después, al 18’, una secuencia larga de pases terminó dentro del área visitante. Tras un servicio de Evan Ferguson y una serie de rebotes, el balón quedó suelto y Manu Koné apareció para rematar de primera intención y aumentar la ventaja a 2-0.
El Genoa intentó reaccionar, pero sus intentos se diluyeron ante la presión del equipo local. Al minuto 30, una nueva pérdida en zona defensiva volvió a costar caro. Ruslan Malinovskyi no logró controlar el balón y, tras un disparo de Soulé que fue atajado por el arquero, Evan Ferguson aprovechó el rebote para empujar la pelota al fondo de la red y firmar el 3-0 antes del descanso.
En la segunda parte, el ritmo del encuentro disminuyó. La Roma administró la ventaja y redujo la intensidad ofensiva, mientras que el Genoa buscó acortar distancias con cambios y ajustes tácticos. Aunque el dominio territorial siguió del lado local, el marcador no se movió durante varios minutos.
Fue hasta el minuto 86 cuando el equipo visitante logró descontar. Tras un tiro libre indirecto, el balón quedó suelto dentro del área en varias ocasiones, hasta que Jeff Ekhator, quien había ingresado de cambio, remató a portería para establecer el 3-1 definitivo.
Con este resultado, la Serie A entrará en una breve pausa por el cierre de año. La actividad se reanudará el 2 de enero de 2026 con el duelo entre Cagliari y AC Milan. Un día después, el Genoa de Johan Vásquez volverá a la cancha para recibir a Pisa, en un partido clave en su lucha por alejarse de los puestos comprometidos.