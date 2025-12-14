Inter se impone al Genoa de Johan Vásquez en un duelo marcado por la violencia de ultras

El Inter de Milán consiguió una victoria clave por 2-1 ante el Genoa, en un partido correspondiente a la Serie A que no solo dejó consecuencias deportivas, sino también una fuerte polémica fuera de la cancha.

El defensor mexicano Johan Vásquez fue titular y disputó todo el encuentro, aunque su equipo no logró frenar el poder ofensivo del conjunto nerazzurro.

El cuadro visitante se adelantó rápidamente en el marcador gracias a Yann Bisseck, quien aprovechó un descuido defensivo para marcar el 1-0 en los primeros minutos del partido.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué pasó con Patrick Mahomes? QB de Chiefs sale lesionado ante Chargers y estaría fuera el resto de la Temporada

Antes del descanso, Lautaro Martínez amplió la ventaja, confirmando el dominio del Inter en la primera mitad y complicando el panorama para el Genoa ante su afición en el estadio Luigi Ferraris.

Para la segunda parte, el Genoa mostró una mejor versión y logró descontar por medio de Vitinha, lo que generó ilusión de un posible empate.