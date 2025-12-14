Inter se impone al Genoa de Johan Vásquez en un duelo marcado por la violencia de ultras

Fútbol
/ 14 diciembre 2025
    Inter se impone al Genoa de Johan Vásquez en un duelo marcado por la violencia de ultras
    Johan Vásquez fue titular en la derrota del Genoa ante el Inter, en un partido de Serie A marcado por la violencia de ultras fuera del estadio. FOTO: EFE

El Inter de Milán venció 2-1 al Genoa, con Johan Vásquez como titular, en un partido de la Serie A que estuvo rodeado de polémica por los disturbios y detenciones de ultras antes del encuentro

El Inter de Milán consiguió una victoria clave por 2-1 ante el Genoa, en un partido correspondiente a la Serie A que no solo dejó consecuencias deportivas, sino también una fuerte polémica fuera de la cancha.

El defensor mexicano Johan Vásquez fue titular y disputó todo el encuentro, aunque su equipo no logró frenar el poder ofensivo del conjunto nerazzurro.

El cuadro visitante se adelantó rápidamente en el marcador gracias a Yann Bisseck, quien aprovechó un descuido defensivo para marcar el 1-0 en los primeros minutos del partido.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué pasó con Patrick Mahomes? QB de Chiefs sale lesionado ante Chargers y estaría fuera el resto de la Temporada

Antes del descanso, Lautaro Martínez amplió la ventaja, confirmando el dominio del Inter en la primera mitad y complicando el panorama para el Genoa ante su afición en el estadio Luigi Ferraris.

Para la segunda parte, el Genoa mostró una mejor versión y logró descontar por medio de Vitinha, lo que generó ilusión de un posible empate.

Johan Vásquez se mostró activo en la zaga y en la salida del balón, pero pese al empuje local, el Inter supo manejar el resultado y selló un triunfo que lo mantiene en la parte alta de la clasificación de la Serie A.

Más allá de lo deportivo, el partido estuvo precedido por graves incidentes protagonizados por grupos de ultras de ambos equipos.

Horas antes del silbatazo inicial se registraron enfrentamientos en las inmediaciones del estadio, con lanzamiento de objetos, disturbios en la vía pública e incluso vehículos incendiados, lo que obligó a una fuerte intervención policial.

Las autoridades italianas desplegaron un amplio operativo de seguridad que incluyó el uso de gas lacrimógeno para dispersar a los grupos más violentos.

Como resultado de estos hechos, varios ultras fueron detenidos, generando una fuerte condena mediática y reavivando el debate sobre la violencia en el futbol italiano.

$!Fuertes disturbios y detenciones de ultras se registraron en las inmediaciones del estadio Luigi Ferraris, horas antes del duelo entre Genoa e Inter.
Fuertes disturbios y detenciones de ultras se registraron en las inmediaciones del estadio Luigi Ferraris, horas antes del duelo entre Genoa e Inter. FOTO: EFE

Con este resultado, el Inter de Milán refuerza su candidatura al título, mientras que el Genoa de Johan Vásquez deberá reponerse rápidamente para sumar puntos importantes en su lucha por mantenerse alejado de la zona baja de la tabla.

Temas


Futbol
Serie A
resultados

Localizaciones


Genoa

Personajes


Johan Vásquez

Organizaciones


Inter Milan
Genoa CFC

true

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Jean Louis abre su cocina doméstica para compartir una de sus recetas más célebres.

Jean Louis Cottin, el chef internacional que cautivó los paladares de Saltillo

Luisa y Juan Carlos proponen, se divierten y hacen de la cocina un auténtico lugar de creación.

Luisa Castilla y Juan Carlos Guerra: el arte de cocinar (y debatir) en pareja
Pedro es un aventurero de la cocina.

Pedro Moeller: el aventurero de la cocina desértica saltillense
Analistas consideran difícil que la situación cambie de manera drástica el próximo año.

Pemex arranca sexenio con la peor caída de inversión en décadas
César Duarte, exgobernador de Chihuahua, fue vinculado a proceso por su probable participación en delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

FGR obtiene vinculación de César Duarte, exgobernador de Chihuahua, por operaciones con recursos ilícitos
Mayra impregna a su equipo con su liderazgo, amor y respeto por la cocina.

Mayra Arenas: las voces, sabores y caminos que moldearon su cocina
Círculo de Oro reúne a perfiles que aman cocinar y comparten sus creaciones.

Amor por la cocina: Los protagonistas de Círculo de Oro 2025 que aportan a la gastronomía de Coahuila

Madre e hijo conjugan sabores de Italia y México en la cocina de su hogar.

Pedro Gentiloni y Beatriz Arizpe: la calidez del sazón