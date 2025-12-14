Inter se impone al Genoa de Johan Vásquez en un duelo marcado por la violencia de ultras
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
El Inter de Milán venció 2-1 al Genoa, con Johan Vásquez como titular, en un partido de la Serie A que estuvo rodeado de polémica por los disturbios y detenciones de ultras antes del encuentro
El Inter de Milán consiguió una victoria clave por 2-1 ante el Genoa, en un partido correspondiente a la Serie A que no solo dejó consecuencias deportivas, sino también una fuerte polémica fuera de la cancha.
El defensor mexicano Johan Vásquez fue titular y disputó todo el encuentro, aunque su equipo no logró frenar el poder ofensivo del conjunto nerazzurro.
El cuadro visitante se adelantó rápidamente en el marcador gracias a Yann Bisseck, quien aprovechó un descuido defensivo para marcar el 1-0 en los primeros minutos del partido.
TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué pasó con Patrick Mahomes? QB de Chiefs sale lesionado ante Chargers y estaría fuera el resto de la Temporada
Antes del descanso, Lautaro Martínez amplió la ventaja, confirmando el dominio del Inter en la primera mitad y complicando el panorama para el Genoa ante su afición en el estadio Luigi Ferraris.
Para la segunda parte, el Genoa mostró una mejor versión y logró descontar por medio de Vitinha, lo que generó ilusión de un posible empate.
Johan Vásquez se mostró activo en la zaga y en la salida del balón, pero pese al empuje local, el Inter supo manejar el resultado y selló un triunfo que lo mantiene en la parte alta de la clasificación de la Serie A.
Más allá de lo deportivo, el partido estuvo precedido por graves incidentes protagonizados por grupos de ultras de ambos equipos.
Horas antes del silbatazo inicial se registraron enfrentamientos en las inmediaciones del estadio, con lanzamiento de objetos, disturbios en la vía pública e incluso vehículos incendiados, lo que obligó a una fuerte intervención policial.
Las autoridades italianas desplegaron un amplio operativo de seguridad que incluyó el uso de gas lacrimógeno para dispersar a los grupos más violentos.
Como resultado de estos hechos, varios ultras fueron detenidos, generando una fuerte condena mediática y reavivando el debate sobre la violencia en el futbol italiano.
Con este resultado, el Inter de Milán refuerza su candidatura al título, mientras que el Genoa de Johan Vásquez deberá reponerse rápidamente para sumar puntos importantes en su lucha por mantenerse alejado de la zona baja de la tabla.