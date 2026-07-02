España aplasta a Austria y sella su boleto a Octavos de Final en el Mundial 2026

La prueba era peligrosa: Austria venía de competir en un grupo complejo y de meterse a eliminación directa con el sello intenso de Ralf Rangnick. Sin embargo, España convirtió el examen en autoridad.

El equipo de Luis de la Fuente llegó al SoFi Stadium con la obligación de responder a las dudas que dejó una fase de grupos sólida en números, pero irregular en sensaciones.

España no sólo controla: también golpea. La Roja encontró en Los Ángeles el partido que necesitaba para encender su candidatura en el Mundial 2026, venció 3-0 a Austria en los dieciseisavos de final y avanzó a Octavos con una actuación que mezcló paciencia, contundencia y portería intacta.

Desde el arranque, Lamine Yamal agitó el costado derecho y obligó a Austria a retroceder más de lo planeado. La pelota fue española, pero esta vez no cayó en el vicio de tocar sin profundidad.

Pedri, Rodri y Dani Olmo aceleraron entre líneas, mientras Marc Cucurella fue salida constante por izquierda. Incluso, el lateral creyó abrir el marcador, aunque su tanto fue anulado por falta sobre Schlager.

El gol era cuestión de tiempo y llegó al minuto 36. Cucurella volvió a aparecer con un centro preciso al área y Mikel Oyarzabal, con movimiento fino, remató de primera para romper el candado austriaco.

España se fue al descanso con ventaja corta, pero con dominio amplio y la sensación de que el marcador no decía lo que pasaba en la cancha.

Austria intentó reaccionar con cambios ofensivos, pero nunca encontró comodidad. Unai Simón vivió una tarde tranquila y la defensa española sostuvo una de las marcas más importantes del torneo:

España sigue sin recibir gol en el Mundial. La Roja no sólo avanzó; volvió a competir con esa seguridad que separa a los favoritos de los que sobreviven.

El 2-0 llegó al 66’, cuando Pedro Porro atacó el área como extremo y conectó de cabeza para ampliar la ventaja. Fue el golpe que derrumbó a Austria y permitió a España jugar los últimos minutos con control total, sin perder intensidad.

Todavía faltaba la firma de Oyarzabal. Al 89’, el atacante apareció otra vez para marcar su doblete, llegar a cuatro goles en el torneo y cerrar una noche redonda para una selección que no superaba una eliminatoria mundialista desde Sudáfrica 2010, cuando levantó la Copa del Mundo.