España sufre pero avanza: Echa a Bélgica y jugará una Semifinal de infarto ante Francia

España volvió a colocarse entre las cuatro mejores selecciones del planeta. La Roja derrotó 2-1 a Bélgica en Los Ángeles, sobrevivió a su primera gran herida defensiva del Mundial 2026 y selló un boleto de alto voltaje para enfrentar a Francia en las Semifinales. El equipo de Luis de la Fuente tomó el control mediante la posesión, con Rodri y Pedri marcando el ritmo, mientras Dani Olmo y Lamine Yamal intentaban romper una estructura belga que resistía cerca de Thibaut Courtois. Bélgica aceptó jugar sin la pelota, cerró espacios y apostó por la velocidad de Jérémy Doku y la precisión de Kevin De Bruyne para castigar cualquier pérdida española.

<div> Instagram </div> </blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script>/embed" frameborder="0">

La insistencia tuvo premio al minuto 30. Dani Olmo encontró espacio para rematar dentro del área y Courtois alcanzó a rechazar, pero Fabián Ruiz apareció atento para recoger la pelota y marcar el 1-0. España confirmaba su dominio y parecía encaminar el encuentro con la misma autoridad defensiva mostrada durante todo el torneo. Sin embargo, Bélgica respondió en su momento más complicado. Al 40, una jugada construida por el sector derecho terminó con un centro que Charles De Ketelaere atacó de cabeza para vencer a Unai Simón. El tanto, revisado por el VAR antes de ser validado, significó mucho más que el empate: terminó con la racha de 650 minutos sin recibir gol del portero español en Copas del Mundo. El 1-1 cambió el pulso del partido. España conservó la pelota, pero Bélgica ganó confianza y comenzó a encontrar espacios para correr. Lamine Yamal amenazó con sus diagonales, Olmo insistió desde la frontal y Courtois sostuvo a los Diablos Rojos con intervenciones decisivas, hasta que una lesión obligó al guardameta del Real Madrid a abandonar el campo en la segunda mitad.

Con Senne Lammens bajo los tres postes, Bélgica redobló esfuerzos para llevar el duelo al tiempo extra. La Roja, en cambio, continuó atacando sin perder la paciencia. De la Fuente movió el banquillo y encontró nuevamente una respuesta en Mikel Merino, el mismo futbolista que había resuelto la eliminatoria anterior frente a Portugal. Cuando el reloj marcaba el minuto 88, Pau Cubarsí probó desde larga distancia. Lammens no pudo controlar el disparo y dejó el balón vivo dentro del área. Merino leyó antes que todos el rebote y empujó el 2-1 que desató la celebración española en las tribunas del Los Angeles Stadium. Bélgica buscó responder durante los últimos minutos, con centros y balones directos hacia Romelu Lukaku, pero España defendió su ventaja con oficio. Después de dominar durante buena parte de la tarde, La Roja tuvo que sufrir para cerrar una victoria que también representó una revancha histórica: en México 1986, los belgas habían eliminado a los españoles en los Cuartos de Final mediante penales. Cuatro décadas después, España cambió el desenlace de aquella historia. No necesitó una exhibición perfecta ni pudo conservar el arco invicto, pero mostró carácter para levantarse del empate y encontrar el golpe definitivo cuando la eliminatoria se acercaba peligrosamente a la prórroga.

Ahora, el campeón del mundo de 2010 vuelve a unas Semifinales por segunda ocasión en su historia. El siguiente desafío será Francia, que venció 2-0 a Marruecos y alcanzó su tercera Semifinal mundialista consecutiva. El choque se disputará el martes 14 de julio en el Dallas Stadium. Allí, España buscará frenar a Kylian Mbappé y compañía para regresar a una Final de Copa del Mundo 16 años después y mantener vivo el sueño de conquistar su segunda estrella.

Publicidad