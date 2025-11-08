Everton vence 2-0 al Fulham y Raúl Jiménez queda sin opciones al frente

Fútbol
/ 8 noviembre 2025
    Everton vence 2-0 al Fulham y Raúl Jiménez queda sin opciones al frente
    Raúl Jiménez pelea el balón en campo rival, aunque el Fulham no logró fabricar peligro claro. FOTO: X

Everton de Liverpool derrotó 2-0 al Fulham de Londres en Goodison Park; el mexicano Raúl Jiménez tuvo minutos, pero no logró influir en el marcador

Everton de Liverpool aprovechó su condición de local y se impuso por 2-0 al Fulham de Londres en un duelo donde el conjunto local mostró mayor claridad para generar peligro, sostener la posesión y concretar sus oportunidades.

Raúl Jiménez fue titular en el ataque visitante, aunque su participación se vio limitada ante la solidez defensiva de los “Toffees”.

CONTROL DESDE EL ARRANQUE

Everton impuso su ritmo desde los primeros minutos con presiones altas y movilidad en mediocampo.

TE PUEDE INTERESAR: Steelers vs Chargers: ¿a qué hora y por dónde ver el Sunday Night Football de la Semana 10?

La recompensa llegó justo antes del descanso, cuando Idrissa Gana Guèye tomó un rebote dentro del área tras un cabezazo de James Tarkowski al travesaño y firmó el 1-0 en el 49’, un golpe que desajustó por completo el planteamiento del Fulham.

En la segunda mitad, el equipo local mantuvo la intensidad y, aunque varios goles fueron anulados por fuera de juego en jugadas muy cerradas, la insistencia terminó por pagarse.

Michael Keane, al minuto 81, marcó el 2-0 con un remate de cabeza en tiro de esquina para sentenciar el encuentro.

RAÚL JIMÉNEZ, MINUTOS SIN PROFUNDIDAD

Raúl Jiménez fue la referencia ofensiva del Fulham, pero pasó largos tramos del partido aislado, recibiendo espaldas al arco y sin apoyos que le permitieran girar o romper líneas.

Intentó un par de disparos que no representaron mayor peligro y se mantuvo participativo en duelos físicos, aunque sin incidencia real en área rival.

El mexicano necesita mayor asociación en tres cuartos de cancha para recuperar la versión determinante que lo caracterizó en etapas anteriores de su carrera. Fulham tampoco encontró variantes por bandas y terminó generando muy poco volumen ofensivo.

LO QUE SIGNIFICA EL RESULTADO

Con este triunfo, Everton de Liverpool suma puntos clave para escalar posiciones y reafirmar una mejoría en rendimiento y estabilidad.

Fulham de Londres, por su parte, continúa mostrando irregularidad en su generación de juego, especialmente cuando no logra conectar con su delantero referencia.

Temas


Futbol
resultados

Localizaciones


Londres

Personajes


Raúl Jiménez

Organizaciones


Premier League
Everton FC
Fulham FC

true

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La comunidad indígena subrayó que este joven no representa sus valores ni tradiciones, y pidió que sus actos no sean asociados con el pueblo de Nurio.

Comunidad corta toda relación con familia de joven que asesinó a edil de Uruapan
Este método de extorsión revela cómo la tecnología puede ser utilizada para intensificar la coerción y el engaño.

Extorsión 2.0: delincuentes usan IA para falsificar desaparecidos y exigir dinero
Exigen que todos los partidos rompan su relación con el crimen organizado.

Marcha juvenil por la paz: policías encapsulan a manifestantes en Centro Histórico
Ciudadanos han tomado las calles para llamar a la paz en Michoacán y en otras partes del País.

Predominan en redes críticas a gobierno por el asesinato de alcalde Carlos Manzo
Entre los acuerdos culturales, anunciaron que el próximo año el Códice Azcatitlán será exhibido en México en 2026 como parte de una serie de exposiciones cruzadas.

México y Francia marcan 6 mil 800 mde en inversiones y ciencia antes de 200 años de alianza
El 8 de noviembre se celebra el Día de la Persona Diplomática Mexicana, en conmemoración de la creación en 1821 del antecedente del actual Servicio Exterior Mexicano.

Rinden homenaje al Servicio Exterior Mexicano por su compromiso y vocación internacional
¿Luffy llegó a México? Protesta en la CDMX utiliza bandera de la ‘Generación Z’

¿Luffy llegó a México? Protesta en la CDMX utiliza bandera de la ‘Generación Z’
Lamentaron que los funcionarios se queden callados ante el recorte de 111 mil millones de pesos este año y que lejos de denunciarlo, lo califiquen como un reacomodo.

Acusan politización y desabasto en la Secretaría de Salud