Everton vence 2-0 al Fulham y Raúl Jiménez queda sin opciones al frente

Everton de Liverpool aprovechó su condición de local y se impuso por 2-0 al Fulham de Londres en un duelo donde el conjunto local mostró mayor claridad para generar peligro, sostener la posesión y concretar sus oportunidades. Raúl Jiménez fue titular en el ataque visitante, aunque su participación se vio limitada ante la solidez defensiva de los “Toffees”. CONTROL DESDE EL ARRANQUE Everton impuso su ritmo desde los primeros minutos con presiones altas y movilidad en mediocampo. TE PUEDE INTERESAR: Steelers vs Chargers: ¿a qué hora y por dónde ver el Sunday Night Football de la Semana 10?

La recompensa llegó justo antes del descanso, cuando Idrissa Gana Guèye tomó un rebote dentro del área tras un cabezazo de James Tarkowski al travesaño y firmó el 1-0 en el 49’, un golpe que desajustó por completo el planteamiento del Fulham. En la segunda mitad, el equipo local mantuvo la intensidad y, aunque varios goles fueron anulados por fuera de juego en jugadas muy cerradas, la insistencia terminó por pagarse. Michael Keane, al minuto 81, marcó el 2-0 con un remate de cabeza en tiro de esquina para sentenciar el encuentro. RAÚL JIMÉNEZ, MINUTOS SIN PROFUNDIDAD Raúl Jiménez fue la referencia ofensiva del Fulham, pero pasó largos tramos del partido aislado, recibiendo espaldas al arco y sin apoyos que le permitieran girar o romper líneas. Intentó un par de disparos que no representaron mayor peligro y se mantuvo participativo en duelos físicos, aunque sin incidencia real en área rival.