Toluca cae ante Pumas por la ley del ex en el Apertura 2026

Pumas encontró reacción en la segunda mitad y derrotó 2-1 a Toluca en el Estadio Nemesio Diez, en un partido definido por la llamada ley del ex. Víctor Arteaga y Sebastián Córdova, ambos incorporados al conjunto universitario tras su paso por los Diablos Rojos, marcaron los goles que dieron forma a la remontada auriazul en la Jornada 2 del Apertura 2026. El resultado significó la primera victoria del torneo para el equipo dirigido por Esteban Solari y también la primera derrota de Toluca, que ahora cambiará el enfoque hacia el duelo por el Campeón de Campeones frente a Cruz Azul.

Antonio Mohamed decidió presentar una alineación con varias modificaciones respecto a su cuadro habitual. Con el compromiso por el título de Campeón de Campeones a la vuelta de la esquina, el técnico escarlata apostó por dar minutos a elementos que buscan mayor protagonismo dentro del plantel.

A pesar de ello, Toluca mostró mejores sensaciones durante la primera mitad. Los locales generaron las oportunidades más claras y encontraron recompensa temprano en el encuentro. La anotación llegó al minuto 14. Helinho envió un servicio al segundo poste y Jorge Díaz Price apareció sin marca para empujar el balón al fondo de las redes y colocar el 1-0 para los Diablos. Toluca mantuvo la iniciativa durante varios pasajes del primer tiempo y estuvo cerca de ampliar la ventaja. Jesús Angulo exigió al arquero Keylor Navas con un disparo dentro del área, mientras Helinho también probó suerte desde media distancia. Pumas tuvo dificultades para generar peligro. Las aproximaciones más importantes llegaron por conducto de Juninho y Uriel Antuna, aunque sin la precisión necesaria para inquietar seriamente al guardameta Hugo González. Con la desventaja en el marcador, Solari movió sus piezas para el complemento e ingresó a Sebastián Córdova en busca de mayor presencia ofensiva. La modificación cambió el rumbo del encuentro. Al minuto 56 apareció Víctor Arteaga para igualar las acciones. El mediocampista aprovechó un espacio por el sector izquierdo, ingresó al área y sacó un disparo cruzado que superó el intento de Hugo González. El gol tuvo un significado especial para el jugador, quien llegó a Pumas procedente del propio Toluca.

La remontada se completó apenas seis minutos después. Rodrigo López envió un centro al área y Sebastián Córdova conectó un remate de cabeza que terminó en el fondo de la portería para el 2-1 definitivo. Toluca intentó reaccionar de inmediato. Mohamed recurrió a elementos como Nicolás Castro, Jesús Gallardo y Franco Romero para buscar el empate. Los escarlatas empujaron durante los minutos finales y generaron varias llegadas al área universitaria, pero se encontraron con una defensa ordenada y con intervenciones oportunas de Keylor Navas. Los auriazules resistieron la presión hasta el silbatazo final y se llevaron tres puntos importantes de una de las plazas más complicadas del campeonato. Para Pumas, la victoria representa un impulso en el inicio del torneo; para Toluca, una llamada de atención antes de enfrentar a Cruz Azul en busca del Campeón de Campeones.