Rayados de Monterrey: Sergio Canales apunta al Racing de Santander como refuerzo para el 2026

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Fútbol
/ 22 abril 2026
    Rayados de Monterrey: Sergio Canales apunta al Racing de Santander como refuerzo para el 2026
    Sergio Canales podría cerrar su etapa con Rayados en 2026 para volver al Racing de Santander, en una operación que, según reportes, implicaría reducir su salario para jugar de nuevo en España. FOTO: MEXSPORT

Canales estaría cerca de cerrar su ciclo con Monterrey tras el Clausura 2026: el mediocampista aceptaría reducir de forma drástica su salario para regresar a LaLiga de España

El futuro de Sergio Canales apunta lejos de la Liga MX. Luego del complicado cierre de Rayados en el Clausura 2026, distintos reportes en España colocan al futbolista cántabro cada vez más cerca de un regreso al Racing de Santander, equipo de su ciudad y donde dio sus primeros pasos como profesional.

Por ahora no existe un anuncio oficial de Monterrey ni del club español, pero la versión ha tomado fuerza en los últimos días y perfila al español como una de las posibles bajas más sonadas rumbo al Apertura 2026.

A decir del Diario AS, este sostiene que Canales no tendría intención de renovar con Rayados y que su objetivo sería volver al Racing en junio, una vez resuelta su situación contractual en México.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/crisis-en-la-noria-nicolas-larcamon-fuera-de-cruz-azul-a-dias-de-iniciar-la-liguilla-del-clausura-2026-EK20197506

Por su parte, Cadena SER reportó que el jugador y sus representantes se sentarán con el club regiomontano en la primera quincena de mayo para definir si continúa una temporada más o si queda libre para escuchar ofertas en Europa.

Uno de los puntos que más ha llamado la atención en la posible operación es el económico. Medios españoles señalan que Canales, actualmente entre los futbolistas mejor pagados de la Liga MX, percibe alrededor de 5 a 5.5 millones al año con Rayados.

Según La Razón, el volante aceptaría cobrar cerca de un millón de euros por temporada para volver al Racing, una reducción considerable en comparación con lo que gana en Monterrey.

El deseo del Racing tampoco ha sido escondido. En declaraciones recogidas por AS, el presidente Manolo Higuera y el director deportivo Chema Aragón han reconocido públicamente que, si existe una opción real, el club irá por Canales.

Incluso Higuera ha dejado entrever desde hace meses que el sueño del regreso sigue vivo, aunque la viabilidad de la negociación depende por completo del encaje económico y del escenario deportivo del conjunto santanderino.

Para Rayados, la posible salida de Canales representaría el fin de una etapa con uno de sus nombres más mediáticos y determinantes de los años recientes.

También abriría un nuevo capítulo en la reestructura del plantel tras un Clausura 2026 decepcionante, en el que Monterrey quedó matemáticamente fuera de la Liguilla.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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