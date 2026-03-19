¿Cuándo vuelve el futbol a Veracruz? Todo sobre el debut de Piratas en la Liga de Expansión

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Fútbol
/ 19 marzo 2026
    ¿Cuándo vuelve el futbol a Veracruz? Todo sobre el debut de Piratas en la Liga de Expansión
    El estadio Luis “Pirata” Fuente se perfila para volver a ser casa del futbol profesional en Veracruz con la posible llegada de Piratas a la Liga de Expansión MX. FOTO: ESPECIAL
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

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Todo indica que los Piratas de Veracruz jugarían en la Liga de Expansión MX para la temporada 2026-2027, aunque todavía falta el anuncio formal de la FMF o del circuito

Veracruz está cada vez más cerca de volver al mapa del balompié nacional. En las últimas horas comenzó a circular en redes sociales un documento fechado el 13 de marzo de 2026, en el que, según reportes periodísticos, se establece que la Federación Mexicana de Futbol concluyó una revisión para confirmar la sustitución del certificado de afiliación del Club Celaya con miras a la temporada 2026-2027, lo que abriría la puerta para la llegada de Piratas de Veracruz a la Liga de Expansión MX.

La versión tomó todavía más fuerza después de que la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, confirmara públicamente que recibió copia de una carta en la que se autoriza a un particular a contar con una franquicia para un club llamado Piratas dentro de la Liga de Expansión.

Incluso, en otra declaración retomada por medios locales, la mandataria aseguró que los empresarios con el comodato del estadio Luis “Pirata” Fuente ya tienen la autorización para que un equipo juegue en esa categoría a partir del próximo verano.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/seleccion-mexicana-javier-aguirre-define-a-ochoa-tala-rangel-y-acevedo-para-el-mundial-2026-AN19633056

El documento que desató la expectativa en Veracruz

De acuerdo con la información difundida por XEU Deportes, la carta que circula en redes apuntaría a que Veracruz ocuparía la plaza que quedó congelada de Celaya, un movimiento que daría forma al proyecto de los Piratas de Veracruz para la campaña 2026-2027.

TVC Deportes también reportó que la Liga de Expansión notificó a otros clubes sobre esta modificación, reforzando la versión de que el puerto volverá a tener futbol profesional.

Sin embargo, hay un detalle importante: hasta ahora no existe un comunicado formal publicado por la FMF, la Liga MX o la Liga de Expansión MX en sus canales oficiales que confirme de manera definitiva la mudanza o el alta del nuevo club. Por eso, aunque el escenario luce muy avanzado, el anuncio oficial sigue pendiente.

Veracruz, a un paso de romper una larga sequía

La posible llegada de Piratas tendría un peso simbólico enorme para la plaza jarocha. Veracruz se quedó sin futbol profesional luego de que el club Veracruz fuera desafiliado oficialmente por la FMF en diciembre de 2019, en medio de la profunda crisis institucional que marcó el final de los Tiburones Rojos.

Desde entonces, la afición del puerto ha esperado el retorno de un equipo con actividad dentro de la estructura profesional del futbol mexicano.

El panorama cambió con la remodelación del estadio Luis “Pirata” Fuente, inmueble que reabrió sus puertas en mayo de 2025 y que volvió a colocarse como una sede lista para albergar espectáculos futbolísticos de alto nivel.

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Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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