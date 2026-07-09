¡Choque de gigantes! España vs Bélgica por el pase a Semis del Mundial 2026: horario y dónde ver los Cuartos de Final

España y Bélgica se juegan uno de los boletos más atractivos a las Semifinales del Mundial 2026. La Roja enfrentará a los Diablos Rojos este viernes 10 de julio, a la 1 de la tarde, en el Estadio Los Ángeles, en Inglewood, California. El partido está programado para verse en México por ViX, dentro de la distribución de transmisiones de la fase final, y por medio del Pase Mundial. El duelo llega con aroma de revancha histórica. Hace 40 años, Bélgica eliminó a España en los Cuartos de Final de México 1986, en una tanda de penales que dejó una de las heridas más recordadas para la Roja.

Ahora, el equipo de Luis de la Fuente aparece como favorito por funcionamiento, solidez defensiva y una generación que combina juventud, presión alta y control del balón.

España llega a esta instancia después de ganar el Grupo H y de eliminar a Austria y Portugal en la fase de cruces. Su principal carta de presentación es contundente: no ha recibido gol en todo el torneo. Ante Portugal, Mikel Merino marcó al minuto 91 para firmar el 1-0 y meter a la Roja entre las ocho mejores selecciones. “Ha sido un partidazo, dos superequipos. Sufrimos hasta el final”, reconoció De la Fuente tras ese triunfo. El propio técnico español también presumió la fortaleza de su plantilla al afirmar: “Tenemos el mejor mediocampo del mundo”, en referencia a jugadores como Rodri, Pedri, Dani Olmo, Fabián, Zubimendi, Baena y Merino. Bélgica, por su parte, llega en plena confianza. Primero remontó un 2-0 ante Senegal para ganar 3-2 en dieciseisavos y después goleó 4-1 a Estados Unidos en Octavos de Final. Rudi García defendió su plan tras eliminar al anfitrión y explicó una de sus decisiones clave: “Necesitábamos a Hans Vanaken; necesitábamos defensa en el juego aéreo y estoy contento con Hans”. Thibaut Courtois también calentó la previa al señalar que enfrentar a España será “un partido especial”, además de reconocer a la Roja como una de las favoritas del torneo. España vs Bélgica: posibles alineaciones España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Álex Baena. Bélgica: Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Wout Faes, Arthur Theate, Maxim De Cuyper; Youri Tielemans, Amadou Onana; Kevin De Bruyne; Jérémy Doku, Leandro Trossard o Charles De Ketelaere; Romelu Lukaku.

El ganador enfrentará en Semifinales al vencedor del Francia vs Marruecos, por lo que España vs Bélgica no sólo definirá a un semifinalista: también pondrá a prueba si la Roja está lista para sostener su candidatura al título o si Bélgica puede repetir el golpe histórico de 1986.

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