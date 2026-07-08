Francia vs Marruecos: horario, transmisión y todo lo que debes saber de los Cuartos de Final del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 entra en su fase más decisiva y este jueves 9 de julio se pondrán en marcha los cuartos de final con uno de los encuentros más esperados del torneo: Francia frente a Marruecos. El partido se disputará en el Boston Stadium y definirá al primer equipo clasificado a las semifinales de la competencia. El duelo está programado para las 14:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de Azteca 7, Canal 5 y ViX. Se enfrentan dos selecciones que han recorrido caminos distintos para llegar a esta instancia, pero que comparten el objetivo de mantenerse en la lucha por el campeonato.

Francia llega como una de las candidatas al título. El conjunto dirigido por Didier Deschamps mostró solidez en los octavos de final y cuenta con una plantilla encabezada por figuras de experiencia internacional como Kylian Mbappé. Además, jugadores como Michael Olise, Bradley Barcola y Manu Koné han tenido participación importante durante el certamen.

Del otro lado aparece Marruecos, una selección que ha vuelto a colocarse entre las mejores del mundo tras una destacada actuación en el torneo. El conjunto africano ha construido su campaña sobre una estructura defensiva ordenada y una capacidad de respuesta que le ha permitido superar rivales de peso para instalarse entre los ocho mejores. Sin embargo, la previa del encuentro no ha estado exenta de polémicas. Uno de los temas que más atención ha generado es la designación del equipo arbitral encabezado por Facundo Tello. La decisión de la FIFA provocó comentarios tanto en el entorno francés como en el marroquí, especialmente después de las discusiones surgidas tras algunos encuentros de los octavos de final. A ello se suma el desacuerdo de la Federación Francesa de Futbol por la negativa a retirar tarjetas amarillas acumuladas a varios de sus jugadores. La apelación presentada por el organismo para limpiar la amonestación de Michael Olise fue rechazada, situación que generó comparaciones con otros casos disciplinarios registrados durante el campeonato. Otro asunto que ha ocupado espacio en la conversación previa es la denuncia de mensajes racistas dirigidos a Mbappé en redes sociales. El delantero francés ha quedado en el centro de la atención mediática durante los días previos al compromiso, aunque el equipo ha buscado mantener el enfoque en lo deportivo.

Más allá de las controversias, el encuentro promete ser uno de los más atractivos de esta ronda. Francia intentará imponer la calidad de su plantel y su experiencia en instancias de eliminación directa, mientras que Marruecos buscará prolongar una campaña que lo ha convertido en uno de los protagonistas del torneo. El ganador avanzará a las semifinales del Mundial 2026 y dará un paso más hacia la disputa del título, en un certamen que comienza a definir a sus principales aspirantes a levantar la copa.

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