Lo que sabemos de los dichos racistas de Celeste Amarilla a Kylian Mbappé, tras el Francia vs. Paraguay

Luego de la derrota de Paraguay 0 a 1 contra Francia en los octavos de final del Mundial 2026, el capitán francés Kylian Mbappé fue objeto de dichos racistas por parte de la senadora paraguaya Celeste Amarilla. Cabe destacar que durante el encuentro, el goleador fue acusado de supuestamente insultar al defensor Juan Cáceres al calor del juego, aunque el lateral derecho no ha confirmado que el agravio, por parte del francés. Tras el juego disputado en Filadelfia, Estados Unidos, y el penal por Mbappé que definió el marcador, Amarilla tomó su cuenta de X para lanzarse contra el jugador “Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido (...) Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una bofetada de manos abierta después de que terminó el partido”. Mientras que en una segunda publicación, la senadora agregó directo a Kylian: “Bruto, no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó fueron chimpancés”; incluso llegó a sugerir que el futbolista debería haber recibido una agresión física al finalizar el encuentro.

Horas después, el propio goleador francés publicó otro mensaje en X, quien calificó a Amarilla como una “mujer despreciable e indigna de su cargo”, reprochándole haber opacado el desempeño de la Selección Paraguaya con sus dichos, ya que “usted no representa a Paraguay, ese país que ha derrochado pasión y honor a lo largo de toda la competición. Por su inconsciencia y su racismo desinhibido, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadores realizaron durante esta Copa del Mundo”, le escribió.

PROVOCA REACCIONES EN FRANCIA Ante los comentarios, la ministra de Deportes de Francia, Marina Ferrari, fue la primera en responder a la senadora, al señalar que “estoy absolutamente escandalizada por las palabras de la senadora paraguaya Celeste Amarilla. Francia condena con la mayor firmeza los ataques racistas de los que fue objeto Kylian Mbappé“, afirmó en un comunicado. Calificando expresiones de “abyectas, indignas e inaceptables”, sobre todo al provenir de una representante política. Destacando que “al atacar a Kylian Mbappé, la senadora ataca todo lo que encarna nuestro capitán y todo lo que defiende nuestro país: la libertad, la igualdad y la fraternidad”, sostuvo la funcionaria. Por otro lado, la Federación Francesa de Fútbol (FFF) condenó los dichos calificándolo de “totalmente aberrantes e inaceptables”. Por lo que esos comentarios “son delictivos y condenables. Deben ser perseguidos aquí como en cualquier otro lugar”, por lo que presentaron una denuncia con el fin de iniciar acciones judiciales.

Así como expresar su “total apoyo” a Mbappé, al resto de los jugadores y, de forma más amplia, a todas las víctimas de ese tipo de expresiones, sobre todo racistas. “Los jugadores del Equipo de Francia representan a Francia, es nuestro país el que está siendo insultado”, concluyó el comunicado de la FFF.

Incluso el presidente francés, Emmanuel Macron, respaldó a Mbappé tras los comentarios dirigidos contra el capitán de la selección francesa. “Un gol más para Kylian Mbappé. Contra el racismo esta vez. Todo mi apoyo. Cuando las palabras ensucian, nuestros valores responden: dignidad, respeto, fraternidad”, escribió Macron en sus redes sociales.

PARAGUAY TAMBIÉN CONDENA Por otro lado, el Gobierno de Paraguay deploró los comentarios de Celeste Amarilla, aclarando que sus comentarios corresponde a una “responsabilidad individual” y ratificó su “histórica relación de amistad” y respeto hacia Francia. A través del Ministerio de Relaciones Exteriores, afirmó que las expresiones de Amarilla “son contrarias a los valores y principios que inspiran la convivencia pacífica y el respeto a la dignidad humana” que promueven.

“Las manifestaciones de la referida legisladora corresponden exclusivamente al ejercicio de su responsabilidad individual como integrante del Poder Legislativo y de ninguna manera representan la posición del Gobierno de la República del Paraguay ni del pueblo paraguayo”, agregó la nota. Además, reafirmó que “su firme compromiso con la promoción de los derechos humanos, la igualdad y el respeto entre las personas, la lucha contra el racismo, la xenofobia, la intolerancia y toda manifestación de odio o discriminación”, por lo que expresó “su solidaridad con quienes pudieran haberse sentido afectados por dichas declaraciones” y reiteró “su respeto hacia el pueblo francés, con el cual —aseguró— Paraguay mantiene una histórica relación de amistad, cooperación y entendimiento mutuo”.

HASTA LA ONU ENTRA A LA DISCUSIÓN La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó su apoyo al capitán de la selección francesa, denunciando las declaraciones “racistas” y “despreciables” de la senadora paraguaya. “Los comentarios racistas y deshumanizantes contra el futbolista francés Kylian Mbappé realizados por la senadora paraguaya Celeste Amarilla son despreciables y, lamentablemente, no constituyen un caso aislado. Los reportes de incidentes racistas durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 reflejan un problema más amplio que afecta al fútbol y al deporte en general. Los funcionarios públicos tienen una responsabilidad aún mayor de rechazar el racismo, la discriminación y los discursos de odio en sus declaraciones”, señala el comunicado de la ONU.

“Los Estados y las organizaciones deportivas deben trabajar activamente para prevenir actos de racismo y cualquier otra forma de discriminación. También deben garantizar la existencia de mecanismos independientes y eficaces de rendición de cuentas. Asimismo, las empresas de redes sociales tienen la responsabilidad de prevenir y combatir la discriminación racial y los abusos xenófobos en sus plataformas, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos”, lamentó en un comunicado el portavoz de la Oficina del Alto Comisionado, Thameen Al-Kheetan.

EXIGE A MBAPPÉ QUE SE RETRACTE DE SUS DICHOS Celeste Amarilla exigió al delantero de la Selección Francesa que se retracte de sus dichos, después de que este la llamó “mujer despreciable e indigna de su cargo” en respuesta a los agravios. “Él tiene que retractarse conmigo, él tiene que retractarse conmigo (porque) se está metiendo con una senadora de la nación paraguaya, se está metiendo también con Paraguay (...) Claro que fui agraviada, y con suficientes motivos para hacerle una querella a Mbappé. Ayer estuve a punto, todavía puedo hacerla, vamos a ver hasta dónde llega”, puntualizó la senadora del opositor Partido Liberal, quien se declaró víctima de violencia política y contra la mujer por parte del jugador. “Retráctate conmigo y pedime disculpas, caso contrario podré iniciar acciones legales por violencia de género”, señaló Amarilla en un comunicado. a senadora restó hierro este martes a sus dichos al indicar que algunas personas con ascendencia africana “salen llorando cuando se les dice africanos”, en alusión al jugador oriundo de la región francesa de Bondy, cercana a París.

”Hay un ‘ius sanguinis’, el documento puede decir lo que quiera, pero yo si tengo un hijo en Japón, mi hijo es paraguayo. Puede decir japonés en su cédula, pero mi hijo no va a tener las características japonesas, mi hijo no va a comer comida japonesa”, añadió la legisladora, al citar el principio legal que reconoce la identidad nacional como fundamento para que una persona puede adquirir la nacionalidad de sus padres. Asimismo, la senadora pidió al astro del balompié que, “si sabe leer”, revise la carta abierta que le escribió la noche del lunes, en la que declaró que le molestó al “arrogancia” del futbolista francés y reconoció que escribió los insultos cuando tenía “la sangre hirviendo”. “Exijo que vos también te retractes conmigo y me pidas disculpas, yo tampoco voy a tolerar tu violencia, vos no me conocés, no tienes idea de quién soy y no tenés ningún derecho a decir que soy una mujer despreciable, indigna del cargo que ocupo”, señaló Amarilla en la misiva que difundió en su cuenta en X.

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