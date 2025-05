Gabriel Milito es nuevo técnico de Chivas para el Apertura 2025

El estratega argentino firmó por dos años con el Rebaño Sagrado y asumirá el cargo de cara al torneo Apertura 2025 de la Liga MX , según reportó el periodista C ésar Luis Merlo.

La elección de Milito llega tras una búsqueda exhaustiva por parte de la directiva tapatía, encabezada por Fernando Hierro.

Chivas intentó sin éxito fichar a entrenadores como Nicolás Larcamón, Juan Carlos Osorio y Domenec Torrent, este último finalmente se decantó por Rayados de Monterrey.

Finalmente, el club logró cerrar el acuerdo con Milito tras mejorar la propuesta económica, algo que fue clave para convencer al argentino.

Milito se unirá a un club en crisis deportiva. Desde que Matías Almeyda levantó el título de liga en 2017, Chivas no ha logrado consolidar un proyecto ganador.

Los últimos intentos con Veljko Paunovic, Fernando Gago y Óscar García Junyent no dieron resultados, y la reciente destitución de Gerardo Espinoza —quien no logró clasificar al Play-In del Clausura 2025— dejó al equipo sin rumbo definido.

Además de la presión por obtener resultados, el argentino también enfrentará el reto de devolverle identidad futbolística a un plantel que ha perdido rumbo en los últimos años.

Su fuerte carácter y experiencia como líder, desde que fue capitán de Independiente a los 20 años, podrían ser claves para reconstruir el espíritu del equipo.