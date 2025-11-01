Genoa, de Johan Vásquez, destituye a Patrick Vieira tras pésimo arranque en la Serie A

El Genoa decidió poner fin a la etapa de Patrick Vieira como su director técnico tras un inicio de temporada desastroso en la Serie A.

El conjunto donde juega el mexicano Johan Vásquez suma nueve jornadas sin ganar, con seis derrotas y tres empates, cifras que marcaron el peor arranque del club en su historia dentro del futbol italiano.

Vieira, quien había llegado en noviembre de 2024 con la misión de consolidar al equipo en la máxima categoría, no logró repetir el rendimiento mostrado en la campaña anterior, cuando el Genoa finalizó en la posición 13 de la tabla.

En esta ocasión, la falta de gol y los problemas defensivos terminaron por condenar su proyecto.