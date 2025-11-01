Genoa, de Johan Vásquez, destituye a Patrick Vieira tras pésimo arranque en la Serie A

Fútbol
/ 1 noviembre 2025
    Genoa, de Johan Vásquez, destituye a Patrick Vieira tras pésimo arranque en la Serie A
    Patrick Vieira dejó su cargo tras nueve jornadas sin ganar en la Serie A. FOTO: ESPECIAL

El Genoa, donde milita el mexicano, cesó a Patrick Vieira después de un inicio sin victorias en la Serie A y anunció a Diego López como nuevo responsable deportivo

El Genoa decidió poner fin a la etapa de Patrick Vieira como su director técnico tras un inicio de temporada desastroso en la Serie A.

El conjunto donde juega el mexicano Johan Vásquez suma nueve jornadas sin ganar, con seis derrotas y tres empates, cifras que marcaron el peor arranque del club en su historia dentro del futbol italiano.

Vieira, quien había llegado en noviembre de 2024 con la misión de consolidar al equipo en la máxima categoría, no logró repetir el rendimiento mostrado en la campaña anterior, cuando el Genoa finalizó en la posición 13 de la tabla.

En esta ocasión, la falta de gol y los problemas defensivos terminaron por condenar su proyecto.

DIEGO LÓPEZ TOMA EL TIMÓN EN MEDIO DE LA CRISIS

Pocas horas después del anuncio, la directiva oficializó la llegada del español Diego López, exdirector deportivo del Lens, quien asumirá un rol integral en la reestructuración del club.

Aunque su nombramiento se enmarca como responsable de la dirección deportiva, diversos medios italianos señalan que también tendrá influencia directa en la elección del nuevo cuerpo técnico y en la planificación táctica.

La intención del Genoa es replantear su estructura desde la base, reforzar la confianza en el plantel y preparar una ventana de fichajes invernal que permita escapar de la zona baja de la clasificación.

JOHAN VÁSQUEZ, PIEZA CLAVE EN EL RENACER DEL CLUB

Para Johan Vásquez, el cambio en la dirección representa un nuevo desafío. El defensa mexicano se ha consolidado como titular indiscutible y uno de los elementos más regulares del equipo, por lo que su liderazgo será fundamental en la nueva etapa que inicia el club genovés.

Con el cese de Vieira, el Genoa buscará reencontrarse con el triunfo en su siguiente compromiso ante Sassuolo el lunes a las 11:30 de la mñana, transmitido por Disney+, duelo que marcará el debut del nuevo proyecto encabezado por Diego López, en lo que ya se perfila como una lucha directa por la permanencia en la Serie A.

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

