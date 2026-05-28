Gignac podría continuar su carrera en Orlando City de la MLS

El ciclo de André-Pierre Gignac con Tigres estaría cerca de llegar a su fin. Después de 11 años con el club regiomontano, el delantero francés no renovaría su contrato y comenzaría a analizar opciones para continuar su carrera fuera de la Liga MX, con la MLS como un posible destino. La versión tomó fuerza luego de que en el programa Fútbol Al Día Radio se mencionara que el atacante estaría cerca de llegar a un acuerdo con Orlando City, equipo de la Major League Soccer. De acuerdo con la información difundida, el club estadounidense tendría interés en sumar al goleador histórico de Tigres para la próxima temporada.

Sin embargo, desde el entorno del jugador aseguran que, hasta el momento, no existe una propuesta formal por parte de la organización de Florida. Incluso, en tono de broma, una fuente cercana al francés respondió a Canal 6 Deportes: “Que nos pasen el contacto”. La misma persona confirmó que Gignac quedará como agente libre una vez que termine la final de la Concachampions ante Toluca y que, a partir de ese momento, podrá negociar con cualquier institución.

El contrato del delantero concluye este fin de semana y dentro de Tigres ya no existe la posibilidad de extender el vínculo, ni siquiera por unos meses más. Con ello, terminaría una de las etapas más importantes en la historia reciente del club universitario. Desde su llegada en 2015, Gignac se convirtió en referente del equipo y en uno de los futbolistas extranjeros más exitosos que han pasado por el futbol mexicano. Además de múltiples campeonatos de liga, también fue pieza clave en títulos internacionales y en el histórico subcampeonato del Mundial de Clubes de 2021. A pesar de la incertidumbre sobre su futuro, el delantero considera que todavía puede mantenerse en activo. Por ello, se mantiene abierto a escuchar ofertas antes de tomar una decisión definitiva sobre un posible retiro. La opción de Orlando City ha generado expectativa por la reciente incorporación del también francés Antoine Griezmann al conjunto de la MLS. Ambos coincidieron durante varios años en la selección de Francia y mantienen una buena relación, situación que alimentó las especulaciones sobre un posible reencuentro en Estados Unidos.

Mientras tanto, el atacante se mantiene concentrado en la final de la Champions Cup, encuentro que podría representar su último partido con la camiseta de Tigres. Después de ese compromiso, el francés evaluará si continúa su carrera en otra liga o si decide cerrar definitivamente una trayectoria que dejó huella en el futbol mexicano.

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