Tigres aplasta 5-1 a Mazatlán y califica a Liguilla en la histórica despedida de André-Pierre Gignac

Tigres de la UANL convirtió una jornada cargada de nostalgia en una fiesta completa en el Estadio Universitario, luego de golear 5-1 a Mazatlán FC en la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX, en un partido marcado por la despedida de André-Pierre Gignac del equipo felino y por el último juego de los Cañoneros en el máximo circuito del futbol mexicano. El conjunto regiomontano llegó a este compromiso con la obligación de ganar para no depender de otros resultados y respondió con autoridad. Con el triunfo, Tigres alcanzó 25 puntos y selló su clasificación a la fase final del Clausura 2026, dejando atrás el riesgo de una eliminación prematura en una tarde que giró alrededor de su máximo referente histórico.

La goleada comenzó al minuto 14, cuando Juan Brunetta abrió el marcador con un disparo de media distancia. El argentino naturalizado mexicano volvió a ser protagonista en el segundo tiempo, al firmar su doblete al 62’, también con un remate desde fuera del área, para encaminar una noche redonda para los felinos. Antes de que Tigres soltara por completo su ofensiva, André-Pierre Gignac fue sustituido al minuto 55 entre una ovación del “Volcán”. La afición felina le rindió homenaje con un mosaico y la directiva presentó un video al medio tiempo para recordar varios de sus goles, en una despedida simbólica para el delantero francés, quien deja al club como máximo goleador histórico con 222 tantos en 439 partidos, además de 57 asistencias.

Ya sin Gignac en la cancha, Tigres aceleró el ritmo. Ángel Correa marcó el 2-0 al 57’, Brunetta amplió la ventaja con el tercero, Diego “Chicha” Sánchez puso el cuarto al 80’ y Ozziel Herrera cerró la cuenta al 83’. Mazatlán FC descontó por medio del joven Gabriel López al 77’, en el que quedó registrado como el último gol del club sinaloense en su etapa dentro de la Liga MX. La tarde también tuvo un fuerte peso histórico para Mazatlán FC. Después de seis años en Primera División, los Cañoneros se despidieron de la Liga MX con una derrota que resume una etapa marcada por la irregularidad deportiva, sin haber logrado consolidarse en puestos de protagonismo ni disputar una Liguilla. A partir del Apertura 2026, su lugar será ocupado por Atlante, luego de la adquisición del certificado de afiliación que pertenecía al club sinaloense.

El cierre resultó simbólico por partida doble: Tigres despidió a la figura que marcó una época dorada en San Nicolás de los Garza y, al mismo tiempo, Mazatlán bajó el telón de su historia en el máximo circuito. Para los felinos, la goleada funciona como impulso anímico rumbo a la Liguilla; para los Cañoneros, representa el final de un proyecto que nunca logró transformar su presencia en la Liga MX en una etapa de resultados importantes.

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