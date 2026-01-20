Real Madrid y Arsenal imponen su jerarquía y lideran la Fase Liga de la Champions League

El Real Madrid y el Arsenal firmaron triunfos de alto impacto en la penúltima jornada de la Fase Liga de la UEFA Champions League 2025-26, resultados que los colocan en la cima de la clasificación general cuando resta solo una fecha por disputarse en esta nueva instancia del torneo continental. Los merengues ofrecieron una auténtica exhibición ofensiva al golear 6-1 al AS Monaco en el estadio Santiago Bernabéu, mientras que los Gunners se impusieron 3-1 al Inter en San Siro, confirmando su gran momento europeo. En Madrid, el conjunto blanco resolvió el encuentro con autoridad y contundencia, en una noche marcada por el brillo de sus figuras ofensivas. TE PUEDE INTERESAR: ‘David’ venció a ‘Goliat’: Bodø/Glimt hace historia y sorprende al Manchester City en la Champions League

Kylian Mbappé fue uno de los protagonistas con un doblete, mientras que Vinícius Júnior desequilibró constantemente por las bandas, aportando gol y asistencias en una actuación que desarmó por completo a la defensa monegasca. Jude Bellingham también se hizo presente en el marcador y la ofensiva madridista no levantó el pie del acelerador, reflejando su dominio total a lo largo de los 90 minutos. Con esta goleada, el Real Madrid llegó a 15 puntos y se mantiene entre los líderes de la tabla, muy cerca de asegurar una posición privilegiada rumbo a la siguiente fase. Por su parte, el Arsenal confirmó que es uno de los equipos más sólidos del certamen al vencer 3-1 al Inter en condición de visitante.