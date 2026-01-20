Real Madrid y Arsenal imponen su jerarquía y lideran la Fase Liga de la Champions League

    Real Madrid y Arsenal imponen su jerarquía y lideran la Fase Liga de la Champions League
    Kylian Mbappé y Vinícius Júnior lideraron la goleada del Real Madrid ante el Mónaco, siendo determinantes en el 6-1 que consolidó a los blancos en la cima de la Fase Liga de la Champions League. FOTO: EFE

Las goleadas del Real Madrid 6-1 al Mónaco y del Arsenal 3-1 al Inter colocan a españoles e ingleses en la cima de la clasificación de la Fase Liga de la Champions League

El Real Madrid y el Arsenal firmaron triunfos de alto impacto en la penúltima jornada de la Fase Liga de la UEFA Champions League 2025-26, resultados que los colocan en la cima de la clasificación general cuando resta solo una fecha por disputarse en esta nueva instancia del torneo continental.

Los merengues ofrecieron una auténtica exhibición ofensiva al golear 6-1 al AS Monaco en el estadio Santiago Bernabéu, mientras que los Gunners se impusieron 3-1 al Inter en San Siro, confirmando su gran momento europeo.

En Madrid, el conjunto blanco resolvió el encuentro con autoridad y contundencia, en una noche marcada por el brillo de sus figuras ofensivas.

Kylian Mbappé fue uno de los protagonistas con un doblete, mientras que Vinícius Júnior desequilibró constantemente por las bandas, aportando gol y asistencias en una actuación que desarmó por completo a la defensa monegasca.

Jude Bellingham también se hizo presente en el marcador y la ofensiva madridista no levantó el pie del acelerador, reflejando su dominio total a lo largo de los 90 minutos.

Con esta goleada, el Real Madrid llegó a 15 puntos y se mantiene entre los líderes de la tabla, muy cerca de asegurar una posición privilegiada rumbo a la siguiente fase.

Por su parte, el Arsenal confirmó que es uno de los equipos más sólidos del certamen al vencer 3-1 al Inter en condición de visitante.

El equipo dirigido por Mikel Arteta mostró personalidad y eficacia desde el inicio, con Gabriel Jesus como figura al marcar dos goles en la primera mitad.

El control del partido fue mayormente de los londinenses, que ampliaron la ventaja en el complemento y supieron manejar el cierre del encuentro pese al descuento del conjunto italiano.

Con este resultado, los Gunners alcanzaron los 21 puntos, mantienen paso perfecto tras siete jornadas y se consolidan como líderes absolutos de la Fase Liga.

A una fecha del cierre de esta instancia, Arsenal y Real Madrid encabezan la clasificación y llegan con margen para asegurar posiciones clave de cara al sorteo de la siguiente ronda.

