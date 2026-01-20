México cae en el ranking FIFA tras el título de Marruecos en la Copa Africana de Naciones

La Selección Mexicana registró un ligero retroceso en la más reciente actualización del ranking mundial de la FIFA, al descender un puesto luego de los movimientos generados por la conclusión de la Copa Africana de Naciones, certamen que provocó ajustes importantes en la clasificación internacional.

El combinado tricolor, dirigido por Javier Aguirre, pasó del lugar 15 al 16, con un total de 1,675.75 puntos, en una actualización marcada por el impulso que recibieron varias selecciones africanas tras su desempeño en el torneo continental.

El principal factor que influyó en la caída de México fue el ascenso de selecciones como Marruecos, que con su título en la Copa Africana de Naciones escaló posiciones y alcanzó una de las mejores ubicaciones de su historia en el ranking FIFA.

Este movimiento desplazó a distintos equipos que no tuvieron actividad competitiva oficial reciente, entre ellos el Tricolor, que mantuvo estabilidad en resultados, pero no sumó puntos de alto valor en el periodo evaluado por el organismo rector del futbol mundial.