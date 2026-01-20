México cae en el ranking FIFA tras el título de Marruecos en la Copa Africana de Naciones
La Selección Mexicana descendió un puesto en la más reciente actualización del ranking FIFA, luego del reacomodo provocado por el ascenso de varias selecciones africanas
La Selección Mexicana registró un ligero retroceso en la más reciente actualización del ranking mundial de la FIFA, al descender un puesto luego de los movimientos generados por la conclusión de la Copa Africana de Naciones, certamen que provocó ajustes importantes en la clasificación internacional.
El combinado tricolor, dirigido por Javier Aguirre, pasó del lugar 15 al 16, con un total de 1,675.75 puntos, en una actualización marcada por el impulso que recibieron varias selecciones africanas tras su desempeño en el torneo continental.
El principal factor que influyó en la caída de México fue el ascenso de selecciones como Marruecos, que con su título en la Copa Africana de Naciones escaló posiciones y alcanzó una de las mejores ubicaciones de su historia en el ranking FIFA.
Este movimiento desplazó a distintos equipos que no tuvieron actividad competitiva oficial reciente, entre ellos el Tricolor, que mantuvo estabilidad en resultados, pero no sumó puntos de alto valor en el periodo evaluado por el organismo rector del futbol mundial.
La actualización del ranking se da en un contexto clave para México, que ya tiene definido su calendario de preparación rumbo a la Copa del Mundo de 2026.
Si bien este descenso no impacta directamente en la organización del Mundial ni en el estatus de anfitrión, sí refleja la necesidad de acumular victorias y resultados de peso en partidos oficiales y amistosos internacionales para recuperar terreno frente a selecciones que han capitalizado torneos continentales recientes.
De cara a los próximos compromisos, el cuerpo técnico del Tri buscará aprovechar cada ventana internacional para sumar puntos FIFA y mejorar su posición, teniendo como siguiente duelo el amistoso del jueves 22 de enero ante Panamá, desde Centroamérica.