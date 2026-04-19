Giménez suma minutos en triunfo del Milan y se afianza en zona Champions

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Fútbol
/ 19 abril 2026
    Giménez suma minutos en triunfo del Milan y se afianza en zona Champions
    El delantero mexicano sumó minutos en un partido donde el Milan defendió su ventaja mínima. FOTO: X/AC MILAN

El Milan venció 1-0 al Verona como visitante y recuperó el segundo lugar de la Serie A; Santiago Giménez tuvo participación en la recta final del encuentro

El AC Milan volvió a colocarse en el segundo lugar de la Serie A tras imponerse 1-0 al Hellas Verona en su visita al Stadio Marcantonio Bentegodi, en un encuentro que resolvió con lo justo gracias a un gol de Adrien Rabiot. El delantero mexicano Santiago Giménez tuvo participación en la segunda parte.

El conjunto rossonero llegó al compromiso con la necesidad de recomponer el camino tras una racha irregular que prácticamente lo dejó sin opciones de pelear por el título. A doce puntos del liderato que ostenta el Inter de Milán, las aspiraciones del campeonato se han reducido, por lo que el objetivo inmediato es asegurar un lugar en la próxima Liga de Campeones.

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El único tanto del partido se gestó al minuto 41 en una jugada que inició el propio Rabiot desde el mediocampo. El francés avanzó con balón controlado y se apoyó en Rafael Leão, quien le devolvió la pared para dejarlo frente al arquero Lorenzo Montipó. Sin dudar, el mediocampista definió con un disparo raso de izquierda para marcar la diferencia.

Con la ventaja en el marcador, el Milan optó por un planteamiento más conservador en la segunda mitad. El Verona, obligado por su situación en la tabla, adelantó líneas y generó varias aproximaciones que pusieron a prueba al arquero Mike Maignan, quien respondió en los momentos clave para mantener su portería en cero.

El equipo local mostró intención, pero volvió a evidenciar los problemas que lo han acompañado durante la temporada: falta de contundencia frente al arco rival. A pesar de las oportunidades creadas, no logró concretar y terminó sumando una nueva derrota.

Por su parte, Santiago Giménez ingresó en la recta final del encuentro, en un intento por refrescar el ataque del Milan y manejar los últimos minutos del partido. Aunque su participación fue breve, sumó actividad en un duelo en el que su equipo priorizó el orden defensivo para asegurar el resultado.

Con este triunfo, el Milan se mantiene en la pelea por los puestos de clasificación europea, mientras que el Verona continúa en el fondo de la tabla. Con diez puntos de distancia respecto a la zona de salvación y quince aún en disputa, su permanencia en la primera división italiana luce cada vez más complicada.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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