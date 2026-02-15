Gol de Julián Araujo mantiene al Celtic en la pelea por el liderato en Escocia

El defensa mexicano Julián Araujo tuvo una participación decisiva en la más reciente victoria del Celtic FC, que se impuso por 3-2 al Kilmarnock FC en su visita a Rugby Park, dentro de la Premiership de Escocia. El resultado permite al conjunto de Glasgow mantenerse en la pelea por el liderato del campeonato, reduciendo la distancia con el Heart of Midlothian FC en la clasificación.

El encuentro comenzó cuesta arriba para los visitantes. El equipo local, ahora dirigido por Neil McCann, logró adelantarse en el marcador antes del descanso con anotaciones de Tyreece John-Jules y Joe Hugill, aprovechando las dificultades del Celtic para establecer su ritmo de juego durante la primera mitad.

TE PUEDE INTERESAR: Johan Vásquez destaca en el empate entre Genoa y Cremonese en la Jornada 25 de la Serie A

La desventaja obligó a realizar ajustes en el planteamiento del técnico Martin O’Neill, quien alcanzó además su partido número 300 como entrenador en este compromiso. Tras las modificaciones, el equipo visitante mostró mayor control del balón y comenzó a generar oportunidades en campo rival.