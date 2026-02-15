Gol de Julián Araujo mantiene al Celtic en la pelea por el liderato en Escocia
El mexicano marcó en el tiempo añadido para sellar la remontada del Celtic FC por 3-2 frente al Kilmarnock FC
El defensa mexicano Julián Araujo tuvo una participación decisiva en la más reciente victoria del Celtic FC, que se impuso por 3-2 al Kilmarnock FC en su visita a Rugby Park, dentro de la Premiership de Escocia. El resultado permite al conjunto de Glasgow mantenerse en la pelea por el liderato del campeonato, reduciendo la distancia con el Heart of Midlothian FC en la clasificación.
El encuentro comenzó cuesta arriba para los visitantes. El equipo local, ahora dirigido por Neil McCann, logró adelantarse en el marcador antes del descanso con anotaciones de Tyreece John-Jules y Joe Hugill, aprovechando las dificultades del Celtic para establecer su ritmo de juego durante la primera mitad.
La desventaja obligó a realizar ajustes en el planteamiento del técnico Martin O’Neill, quien alcanzó además su partido número 300 como entrenador en este compromiso. Tras las modificaciones, el equipo visitante mostró mayor control del balón y comenzó a generar oportunidades en campo rival.
El descuento llegó al minuto 56, cuando Tounekti culminó una jugada individual con un disparo desde fuera del área que terminó en el fondo de la portería. Poco después, al 64’, Benjamin Nygren aprovechó un balón suelto tras un saque de banda para igualar el marcador y devolver al Celtic a la contienda.
Con el empate, el desarrollo del partido cambió de forma notable. El Kilmarnock optó por resguardarse en su campo mientras el conjunto visitante adelantó líneas en busca del gol que le diera los tres puntos. La insistencia tuvo recompensa en los minutos finales.
Ya en el tiempo añadido, al 97’, apareció Julián Araujo dentro del área para empujar el balón y completar la remontada. La anotación representó su primera contribución goleadora desde su llegada al club escocés.
Este fue el séptimo encuentro que disputa el defensor mexicano con el Celtic y el sexto consecutivo como titular. Durante esta racha en el once inicial, el equipo no ha registrado derrotas, consolidando su presencia en la zona alta de la tabla en un momento clave de la temporada.
Además, se trató del tercer partido consecutivo en el que el Celtic logra asegurar el resultado en los minutos finales, una tendencia que ha marcado su desempeño reciente y que le permite mantenerse en la lucha por el primer lugar de la Premiership escocesa.