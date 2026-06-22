Haaland firma doblete y Noruega vence 3-2 a Senegal en el Mundial 2026

Noruega mantuvo el paso perfecto en el Mundial 2026, aunque tuvo que exigirse más de lo previsto para imponerse 3-2 a Senegal en el estadio de Nueva Jersey. La figura del encuentro fue Erling Haaland, autor de dos goles en un partido que dejó a los escandinavos con seis puntos y con la posibilidad de disputar el liderato del Grupo I frente a Francia en la última jornada de la fase de grupos. El conjunto noruego mostró iniciativa desde el arranque y generó las primeras oportunidades de peligro. Martin Odegaard comandó los ataques y encontró respuesta en Edouard Mendy, quien evitó la caída de su arco con dos intervenciones destacadas. Primero rechazó un remate de cabeza de Kristoffer Ajer y posteriormente reaccionó ante un disparo a corta distancia del propio Odegaard.

La insistencia tuvo recompensa cerca del descanso. Al minuto 43, Marcus Pedersen recibió un pase filtrado de Haaland y, después de que Kalidou Koulibaly no lograra despejar con firmeza, el lateral aprovechó el balón suelto para sacar un disparo potente que superó a Mendy y colocó el 1-0.

Antes de que terminara la primera mitad, Haaland estuvo cerca de ampliar la diferencia. Un error del guardameta senegalés dejó el balón a disposición del delantero del Manchester City, pero su remate terminó impactando en el poste. La revancha llegó apenas iniciado el complemento. Al minuto 48, Odegaard filtró un pase al espacio y Haaland definió con un disparo cruzado para marcar el segundo tanto noruego. Sin embargo, Senegal respondió rápidamente. Cinco minutos después, Sadio Mané desbordó por la derecha y envió un centro al área que Ismaila Sarr remató deslizándose entre los defensores para acercar a los africanos con el 2-1. La reacción senegalesa parecía cambiar el rumbo del encuentro, pero Haaland volvió a aparecer. Al minuto 58, Sander Berge avanzó por el costado izquierdo y envió un servicio a media altura que el atacante controló con precisión para empujar el balón al fondo de la portería y devolverle tranquilidad a los europeos con el 3-1.

Senegal mantuvo la presión hasta el final y consiguió un nuevo descuento en tiempo agregado. Tras una serie de rebotes en el área noruega, Ismaila Sarr aprovechó la falta de coordinación defensiva y firmó su doblete al 90+3. Pese al cierre apretado, Noruega conservó la ventaja y llegará a la tercera fecha con la posibilidad de pelear con Francia por el primer puesto del sector, mientras que Senegal quedó obligado a buscar un resultado favorable para mantenerse con vida en la competencia.

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