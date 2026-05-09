¿Habrá sorpresa en la Liguilla? Pachuca y Pumas amenazan con eliminar a los favoritos, Toluca y América

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    ¿Habrá sorpresa en la Liguilla? Pachuca y Pumas amenazan con eliminar a los favoritos, Toluca y América
    Pumas y América definirán en Ciudad Universitaria una serie cargada de tensión, donde los universitarios tienen la ventaja deportiva y las Águilas están obligadas a ganar para avanzar a Semifinales. FOTO: MEXSPORT

Los Tuzos reciben al campeón Toluca en el Hidalgo, mientras Pumas y América definirán el Clásico Capitalino en CU, en una jornada donde el criterio de tabla puede ser decisivo

La Vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga MX cerrará este domingo con dos series de alto voltaje: Pachuca vs Toluca y Pumas vs América, duelos que definirán a los últimos semifinalistas del torneo y que llegan marcados por ventajas mínimas, presión histórica y el peso de la posición en la tabla general.

En el Estadio Hidalgo, Pachuca buscará completar la obra ante Toluca luego de imponerse 1-0 en la Ida, resultado que dejó a los Tuzos con margen amplio para manejar la eliminatoria.

El equipo hidalguense avanzará si gana, empata o incluso si pierde por un gol, ya que en caso de igualdad global le favorece su mejor ubicación en la fase regular. Toluca, actual campeón de la Liga MX, necesita ganar por dos goles o más para mantenerse con vida en la defensa de su título.

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El duelo entre Pachuca y Toluca se disputará este domingo a las 5 de la tarde, en el Estadio Hidalgo. La transmisión está programada por FOX One, en una serie donde los Diablos Rojos deberán asumir riesgos desde el arranque para evitar que el reloj juegue a favor de los Tuzos.

Más tarde, Ciudad Universitaria será escenario de una de las eliminatorias más atractivas de la Liguilla: Pumas vs América. El Clásico Capitalino llega empatado 3-3 tras una Ida llena de emociones, en la que las Águilas rescataron el resultado después de verse abajo 3-1, con goles de Henry Martín y Alejandro Zendejas desde el punto penal.

Pumas, líder general del Clausura 2026 con 36 puntos, tiene la ventaja deportiva en caso de otro empate global, por lo que América está obligado a ganar en el marcador agregado para avanzar a Semifinales.

Ese factor convierte al partido en un duelo de paciencia para los universitarios y de urgencia para los azulcremas, que deberán equilibrar su vocación ofensiva con el cuidado defensivo ante un rival que fue el mejor equipo de la fase regular.

El partido Pumas vs América se jugará este domingo 10 de mayo a las 7:15 de la noche, en el Estadio Olímpico Universitario. El encuentro podrá verse por Canal 5, TUDN, Canal 7 y ViX Premium, de acuerdo con la agenda de transmisión reportada para la Vuelta de Cuartos.

El criterio de desempate será clave en ambas series. En Cuartos de Final y Semifinales, si el marcador global termina igualado, avanza el equipo mejor ubicado en la tabla general, beneficio que en esta ronda favorece a felinos y Tuzos.

Con Chivas ya instalado en Semifinales tras eliminar a Tigres por mejor posición en la tabla, la jornada dominical terminará de ordenar el mapa de la Liguilla.

Pachuca quiere tumbar al campeón, Toluca busca una reacción de autoridad, Pumas intenta hacer valer su liderato y América llega obligado a ganar en CU para evitar una eliminación temprana ante uno de sus rivales más importantes.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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