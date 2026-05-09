¡Remontada épica! Chivas elimina a Tigres con doblete de Sandoval y vuela a Semifinales

Chivas firmó una de las noches más importantes de su Clausura 2026 al vencer 2-0 a Tigres en el Estadio Akron y sellar su pase a las Semifinales de la Liga MX, luego de igualar 3-3 el marcador global en una eliminatoria que parecía cuesta arriba para el Rebaño Sagrado. El conjunto rojiblanco llegó a la Vuelta de los Cuartos de Final con la obligación de ganar por dos goles de diferencia, después de caer 3-1 en el partido de Ida disputado en el Estadio Universitario. La misión era clara: anotar, no recibir y apoyarse en el criterio de mejor posición en la tabla general, donde Guadalajara terminó por encima de los de la UANL.

Durante buena parte del encuentro, Tigres logró contener los intentos del equipo dirigido por Gabriel Milito, pero Chivas no dejó de insistir ante su gente. La presión rojiblanca encontró recompensa en la recta final, cuando Santiago Sandoval apareció como el héroe de la noche con un doblete que cambió por completo la historia de la eliminatoria. El primer golpe llegó al minuto 74, cuando Sandoval abrió el marcador y encendió al Estadio Akron. Apenas tres minutos más tarde, al 77’, el canterano volvió a aparecer para marcar el 2-0 que igualó el global 3-3 y puso al Guadalajara en zona de clasificación por el criterio reglamentario de la fase final. Con ese resultado, Chivas eliminó a Tigres y se convirtió en semifinalista del Clausura 2026, en una serie marcada por la remontada, la tensión y el valor de la fase regular.

El Rebaño hizo pesar su segundo lugar de la tabla, donde cerró con 36 puntos, por encima de unos felinos que habían llegado con ventaja tras el primer capítulo. La clasificación también representa un impulso emocional para Guadalajara, que venía de una semana compleja por las ausencias y el desgaste generado alrededor de la convocatoria de futbolistas a la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026. Aun así, el equipo logró responder en casa y dejó fuera a uno de los rivales más fuertes de la Liguilla. Tigres, por su parte, quedó eliminado pese a haber ganado la Ida y tener también actividad internacional reciente, pues venía de instalarse en la Final de la Concacaf Champions Cup. Sin embargo, en el Akron no pudo sostener su ventaja y terminó castigado por la reacción rojiblanca en los minutos decisivos. Ahora, Chivas esperará la definición del resto de las series para conocer a su rival en Semifinales, pero lo hará con la confianza renovada tras una remontada que confirma su condición de candidato al título del Clausura 2026.

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